For en uke siden kunne DN rapportere at investoren Øystein Stray Spetalen mente bitcoin var «tull og tøys». Saken ble gjengitt av Resett. Men nå kan Finansavisen fortelle at Spetalen har kjøpt bitcoin privat og at han har kjøpt seg inn i en kryptobørs.

– Det eneste jeg har laget en analyse av er at bitcoin i dag konsumerer like mye energi som hele Norges energiforbruk. Det er ekstremt miljøfiendtlig. Hvis man virkelig mente noe om bitcoin burde myndighetene og EU forby dette med en gang. Da kutter man CO 2 -utslippet betraktelig, sa Spetalen i et videointervju i forbindelse med konferansen DNB Invest i mars, og betegnet det som en tullevaluta.

– Det er bare tull og tøys. Vi klarer oss fint med de betalingssystemene som er i dag, sa han.

Nå skriver imidlertid DN at Spetalens pipe har fått en annen lyd i et intervju med Finansavisen. Spetalen har gått inn på eiersiden i den norske kryptobørsen Miraiex.

– Når fakta endrer seg, så endrer jeg meg. Jeg møtte Miraiex-gründerne Thuc og Øyvind dagen etter opptaket av podkasten tidlig i mars og skjønte at jeg hadde tatt feil. Og når jeg i tillegg leste at Kjell Inge Røkke hadde gått inn i bitcoin, så var det helt åpenbart. Orker ikke å se at Røkke tjener penger og ikke jeg, sier Spetalen til Finansavisen.

Miraiex, som tilbyr handel i kryptovalutaene bitcoin, ethereum og ripple, hentet i desember fem millioner kroner i frisk kapital fra flere investorer. Kryptobørsen tar en avgift på 0,5 prosent på kjøp og salg av kryptovaluta.

Spetalen er svært positiv til Miraeix og sier at han går inn i styret i selskapet.

