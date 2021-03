annonse

En av fire akademikere mener at kolleger som ønsker en streng innvandringspolitikk bør sparkes.

Det er kanskje oppsiktsvekkende. Men om det er mye: Studentene er betydelig mer intolerante overfor motstridende meninger enn akademikerne selv.

Det fremgår av en rapport fra den politiske forskeren Eric Kaufmann, kalt Academic Freedom in Crisis: Punishment, Political Discrimination, and Self-Censorship, publisert i regi av Center for the Study of Partisanship and Ideology, at det innen akademia finnes en viss intoleranse hva gjelder meninger knyttet til innvandring og meritter.

Kaufmann, som er professor ved universitetet i London, har undersøkt akademikere og studenter, og deres syn på politisk diskriminering, straff for ytringer og fiendtlighet overfor en akademikers politiske meninger.

Scenarioer

Han spurte akademikere og doktorgradsstudenter om deres meninger om fire hypotetiske scenarioer, deriblant om kolleger som uttrykker at de ønsker å redusere innvandring, eller som mener at å prioritere å øke andelen minoriteter og kvinner i organisasjoner reduserer prestasjonen, bør bli fjernet fra sine stillinger

Omtrent halvparten av studentene uttrykte at de støttet ideen om å sparke akademikere som mener at innvandringen bør bli redusert, og omtrent 25 prosent av akademikerne sa det samme. Saken er også omtalt av Newsweek.

Intolerante unge

I rapporten fremkommer det også at særlig unge akademikere er intolerante. 35 prosent av akademikerne under 35 år sa ja til å sparke kollegaer i minst ett av de fire scenarioene.

– Jeg tror de intolerante holdningene til avgangsstudenter og unge akademikere bidrar til å skremme bort motstridende undersøkelser, støte vekk konservative fra akademia, og bidrar til økende intoleranse i akademiet, sier Kaufmann til Newsweek.

– Det er flere intolerante progressive aktivister som kommer inn i komitéer på hvert nivå, presser frem initiativer som partisk rapportering, unconscious bias training eller dekolonisering av pensum, som alle tenderer mot å bryte med den akademiske friheten, fortsetter han.

