Da jeg gikk på skolen på 60-tallet, lærte vi at vi kanskje var på vei inn i neste istid, fordi den globale temperaturen etter krigen var på vei nedover.

Men på slutten av 70-tallet økte temperaturen heldigvis litt igjen, og vi pustet lettet ut. Nå stadfester imidlertid FNs Klimapanel i sin siste hovedrapport at det har inntruffet en varmepause (WG1AR5, kap 9, side 769 «box 9.2»). Siden 1998 har det ikke vært signifikant global oppvarming. De som forsker på solaktiviteten, sier at vi står foran en periode på 50 år med svak solaktivitet, noe som kan føre til kjøligere klima.

At vi nå går inn i ei ny istid, er ikke utenkelig. Det har gått 11 000 år siden hele Norge var dekket av is. Slike mellomistider, som vi nå lever i, har pleid å vare omtrent så lenge. Vår mellomistid har hatt ti varme perioder. Den nåværende er den kaldeste av disse. Vikingene hadde det to grader varmere enn oss. I romertiden var det enda varmere, men likevel ikke så varmt som i bronsealderen for 3000 år siden. Tyder dette på at vi nærmer oss ei ny istid? Det blir spennende å se utviklingen!

