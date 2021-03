annonse

Nestlederen i Arbeiderpartiet vil verne om norske kjøtt-tradisjoner og holde MDG utenfor regjeirngskontorene.

– Fredagstacoen, pølsa på bensinstasjonen, grillmaten om sommeren, ribba og pinnekjøttet til jul. Vi snakker om vanlige folks gleder og livskvalitet her. Det skal ingen politiker legge seg oppi, spesielt ikke om man selv står på utsida av vanlige folks liv. Det er en ærlig sak å være vegetarianer, men det er et personlig valg, skriver Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran i VG.

Skjæran mener framtida for norsk landbruk er grasprodusert kjøttproduksjon, ikke kjøttskam. Han kommer samtidig med et løfte om at Ap ikke vil inngå noen form for regjeringssamarbeid med MDG.

– Matfatet som MDG skal holde fingrene langt unna, er altså mer enn det konkrete. Det er Norges matfat – det vi skal leve av som land i tiår framover. Da snakker vi fundamentale greier, uten plass for eksperimenter. Derfor er MDG i regjering noe helt annet enn MDG lokalt. Kommunepolitikk handler om lokale utfordringer, ulike fra kommune til kommune. Et eksempel er lokal luftforurensing. Det sliter vi ikke med i Lurøy.

