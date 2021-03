annonse

Hver lørdag møtes gruppen Røde Luer foran Stortinget for å markere misnøye med koronatiltakene.

Ekspert på konspirasjonsteorier, John Færseth, sier han ikke tar dem alvorlig.

Han har møtt opp og fulgt med på demonstrasjonene flere ganger. Til Avisa Oslo fortalte han at appellene var «temmelig spinnville», og at de var preget av konspirasjonsteorier.

– Det er nok mange som er kritiske til nedstengning, men jeg vet ikke om så mange av dem deler det budskapet som fremføres i dag.

Budskapet ble bare villere og villere. Færseth gjenkjente også konspirasjonsteoretikere og høyreekstreme blant demonstrantene.

Dette skapte et stort engasjement, og Avisa Oslos innlegg på Facebook fikk over 750 kommentarer, både positive og negative. Færseth forteller at han også har fått reaksjoner:

– Det har kommet en del tilbakemeldinger, men det har stort sett bare vært «tull» fra folk som selv tror på konspirasjoner eller som vil forsvare demonstrantene mot det de mener er løgn fra min side. Det hender jeg får slike tilbakemeldinger, men det er ikke noe jeg tar veldig alvorlig.

Han tror at engasjement i forbindelse med koronapandemien skaper sterke følelser.

– Korona har preget livet vårt i over et år, og det er klart at det er mye sterke følelser rundt regjeringens tiltak – fra alle sider. Når det blir koblet med såpass spinnville teorier, så skaper det engasjement både fra dem som mener det nettopp er ville teorier, fra dem som støtter disse teoriene og fra dem som kanskje forsvarer demonstrasjonene og mener disse teoriene får unødig fokus.

