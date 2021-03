annonse

Fremskrittspartiets Ungdom stiller seg kritiske til at Frps landsstyre har sagt nei til regjeringens rusreform. De vil at partiets landsmøte skal ta avgjørelsen.

– Det er ingen hemmelighet at FpU er uenig og hadde håpet at Frp gikk inn for en retningsendring i ruspolitikken. Dagens politikk har ikke fungert, og tiden er overmoden for en rusreform, sier Fpu-leder Andreas Brännström til VG.

Sylvi Listhaug frontet en resolusjon som sier et klart nei til rusreformen og avkriminalisering av besittelse av mindre mengder narkotika, på landsstyremøtet 21. mars.

Også Frps ruspolitiske talsperson Kari Kjønaas Kjos er sterkt kritisk til at resolusjonen ble vedtatt bare tre dager før stortingsgruppen etter planen skulle drøfte saken.

Tirsdag kom nyheten om at hun trekker seg fra vervet i protest mot Listhaugs håndtering.

– Jeg opplevde det som en direkte mistillit til meg, siden jeg sto som ansvarlig for den saken. Jeg ga klar beskjed om hva jeg syntes om at hun punkterte prosessen, sier Kjos til VG.

FpU varsler nå at de vil ta opp kampen på partiets landsmøte.

– Vi håper landsmøtet lander på en annen konklusjon enn landsstyret, sier Brännström.

