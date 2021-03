annonse

annonse

Ønsker flere undersøkelser av laboratorium-teori.

Tall og datat fra Kina har blitt tilbakeholdt overfor Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Det sier generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus ifølge nyhetbryået Reuters.

annonse

Han uttalte dette i forbindelse med fremleggelsen av en rapport fra en delegasjon fra byrået tilbragte fire uker i Kina i og rundt Wuhan, som i sin tid var episenteret for covid-19. Rapporten konkluderer blant annet med at mye taler for at corona-viruset spredde seg via et annet dyr enn flaggermus til mennesker, men at det er lite sannsynlig at det oppstod i et laberatorium.

Men ifølge Adhanom Ghebreyesus har Kina tilbakeholdt informasjon, noe som gjør det vanskelig å finne ut av hvordan epidemien oppstod. Han mener at selv om det blir konkludert med at det er lite sannsynlig at viruset var menneskeskapt, trengs det flere undersøkelser.

Blant de som har påstått at viruset var menneskeskapt er tidligere president i USA, Donald Trump.

annonse

– Jeg mener denne evalueringen ikke er utdypende nok, sier Tedros og ønsker mer data og studier før man kan trekke sterkere konklusjoner.

Delegasjonen opplyser at de har vært utsatt for politisk press både fra kinesisk og annet hold, men at dette ikke har påvirket konklusjonene.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474