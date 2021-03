annonse

Det kan få konsekvenser for britene om de ikke «respekterer» islam, advarer en muslimsk leder.

Lokale muslimske lærde i West Yorkshire i Storbritannia har konstatert a de vil sende et brev til statsminister Boris Johnson der de krever at den britiske staten viser «respekt» for islam – ellers vil Storbritannia ende opp «som Frankrike», etter at en britisk lærer viste en illustrasjon av profeten Muhammed til sine elever.

Imam Adil Shahzad ved Al-Hikam Institute i Bradford varslet at det vil få konsekvenser, dersom den aktuelle læreren ikke blir møtt med sanksjoner. Fra før er læreren blitt suspendert, og har sett seg nødt til å gå i dekning, etter at en lokal islamsk gruppering delte hans identitet på nett.

– Litt respekt

Lokale muslimske aktivister har demonstrert utenfor Batley Grammar School. De har slått fast at de vil demonstrere helt til den aktuelle læreren får sparken.

– Alt vi ber om er litt respekt, sa Shahzad til The Times.

– Om en lærer kan gjøre dette, kan en annen lærer gjøre det om fem år igjen, og vi ønsker ikke at dette blir tilfelle. Ellers er vi ikke ansvarlige for handlingene til noen individer, sa han videre.

Denne siste kommentaren må ses i lys av at den franske læreren Samuel Paty for noen i fjor ble halshugget av en muslimsk flyktning etter å ha vist illustrasjoner av Muhammed for sine elever.

Advarer britene

Shahzad har sagt at dersom ikke Batley Grammar School gjør «det riktige», så vil Storbritannia sannsynligvis «følge ruten som Frankrike har tatt»

– Først er det «la oss fornærme profeten», så er det «la oss begynne å forby burkaen», eksemplifiserte han.

