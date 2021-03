annonse

annonse

Guri Melby har måttet gå tilbake på uttalelser om regjeringens nye skolereform, kalt Fullføringsreformen. Redaktør i Klassekampen, Mari Skurdal, er kritisk til hele tilnærmingen hun mener reformen avslører.

I et intervju med VG fredag, på spørsmål om hva som ville skje med fag som historie, religion, samfunnsfag, naturfag og geografi, svarte Melby:

– Dette er eksempler på mindre fag som vi vurderer som nyttige hver for seg, men vi vil heller prioritere fag som er nyttige for alle å ha med seg. I det vi kaller et tilpasset, mer fremtidsrettet fag løfter vi fram demokrati-aspektet som et fag alle vil ha nytte av å få med seg. Vi bør ta mer hensyn til hva elevene selv prioriterer.

annonse

Melby mente det ikke trenger å være sånn at alle 16-åringer må ha kroppsøving, geografi og naturfag.

Hun har siden gått tilbake på det.

– Debatten om hvilke fag elevene skal ha i videregående er kjempeviktig, og måten jeg startet den på i VG før helga med å beskrive viktige fag som «mindre», kom helt feil ut, skrev Melby på egen Facebook-side.

annonse

Mari Skurdal mener reformens undertittel: «Med åpne dører til verden og fremtiden» avslører hvor regjeringen vil.

Norsk ungdom fra nå av skal skue framover og ikke bakover, mener Skurdal. Det er derfor fag som historie skrotes som fellesfag til fordel for et nytt «framtidsfag».

Skurdal siterer Melby på at geografi, religion, naturfag og samfunnsfag «er eksempler på mindre fag som vi vurderer som nyttige hver for seg, men vi vil heller prioritere fag som er nyttige for alle å ha med seg. I det vi kaller et tilpasset, mer fremtidsrettet fag løfter vi frem demokratiaspektet som et fag alle vil ha nytte av å få med seg».

Det KK-redaktøren kaller «luftige visjoner om framtida» får «forrang for fakta når fotosyntesen framover sorteres som valgfag, mens det tales varmt om grønne framtidsnæringer.»

– Vår samtids fiksering på framtida bærer i seg snev av kunnskapsforakt. Ja, faktisk er selve begrepet kunnskap forlatt i stortingsmeldingen om ny skolereform, til fordel for det tidsriktige kompetanse. I det hele tatt preges språket i meldingen av utpreget framtidsfetisjisme: Opplæringen skal tilpasses «nye kompetansebehov» i «en framtidsrettet skole» veiledet av en «utviklingsrettet lærergruppe». Det er vanskelig å spå, særlig om framtida, sies det. Likevel er det nettopp det regjeringen legger opp til når den vil innrette skolen etter gjetninger om framtida, framfor kunnskap om veiene fram til samtida. Faren er at vi ikke blir nyttige i framtida, bare nyttige idioter for den rådende framtidsdyrkelsen, skriver hun.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474