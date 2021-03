annonse

Hendelsen skjedde i Arizona i forrige uke. En mann sitter bevisstløs i en brennende bil. Politiet får til slutt tak i et brannslokkingsapparat og får knust vinduet.

Sjåføren dras ut bevisstløs, men puster ikke. Da får han livreddende førstehjelp. Han kommer til hektene på sykehus nå, melder Fox News.

In situations where we don't have time to hesitate, our training kicks in, and that could mean the difference between life and death. The driver in this incident continues to recover at the hospital. Thank you @PHXFire for the assistance. #ThisIsWhatWeDo pic.twitter.com/IegABf4c9Z

— Phoenix Police (@PhoenixPolice) March 29, 2021