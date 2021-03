annonse

– Det er en forferdelig tanke for oss nordmenn, men jeg mener det er på tide at det kun står fristil på programmet i verdenscup, VM og OL, sier Bjørn Dæhlie.

Han vant selv massivt i begge stilarter.

Det blir for kostbart med to stilarter. Løper og nasjoner faller fra.

– På hele 1980-tallet ble vi slått av svensker, russere og finner. Italia, som alltid var med i toppen, er nå helt borte. Sveitserne er nesten borte. Tyskland er borte. I Sverige er herreløperne radert bort, med unntak av Jens Burman, sier Dæhlie til VG.

– Med en stilart ville en altfor dyr idrett bare bli halvparten så dyr. Klassiskski til poden for nullføre, klister og kulde utgår, samt klassisksko. Langrenn er blitt en altfor dyr idrett for foreldrene, minst like dyr som alpint. Da trenger poden bare et par skøyteski og ingen festesmurning, fortsetter skikongen.

Fristil kom så smått inn i langrenn da amerikanske Bill Koch begynte å skøyte med den ene skien utenfor sporet, det skjedde i 1982. Under ski-VM i Oberstdorf i 1987 sto fristil på programmet for første gang. I skiskyting og kombinert går man kun fristil. I langløp er det kun staking som gjelder.

