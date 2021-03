annonse

Taliban truer med å «fortsette sin jihad og væpnede kamp mot utenlandske styrker» hvis amerikanske og NATO-styrker forblir i Afghanistan utover den tidligere avtalte tilbaketrekningsdatoen 1. mai 2021.

The Long War Journal skriver at Taliban kom med den offisielle uttalelsen på deres engelske nyhetsside Voice of Jihad, etter at USAs president Joe Biden opplyste at det ville være vanskelig for det amerikanske militæret å overholde tilbaketrekningsfristen.

– Vi blir ikke lenge. Vi drar. Spørsmålet er når vi reiser. Det blir vanskelig å overholde fristen 1. mai grunnet taktiske årsaker, sa Biden på en pressekonferanse 25. mars.

Tilbaketrekningsavtale

Trump-administrasjonen undertegnet «Doha-avtalen» med Taliban 29. februar 2020, som fastsatte datoen for USAs tilbaketrekning fra Afghanistan. I bytte gikk Taliban med på diffuse og ikke-håndhevbare avtaler om terrorbekjempelse, og forpliktet seg til ha å åpne samtaler med det afghanske sivilsamfunnet.

Doha-avtalen, ofte feilaktig referert til som en fredsavtale, fastslo også at Taliban ville slutte å angripe amerikanske tropper – et løfte som de enn så lenge har holdt.

Press

Siden maktovertagelsen i USA, har Biden-administrasjonen presset Taliban til å forhandle direkte med den afghanske regjeringen og godta en midlertidig regjering. Den foreslåtte avtalen inkluderer at Taliban godtar den afghanske grunnloven, velger en ny regjering og en våpenhvile.

Taliban nekter derimot å anerkjenne den afghanske regjeringen og den eksisterende grunnloven, som de ser på som «avvikende» og «sataniske vestlige og vantro ideologier.»

Voldsspiral

Det amerikanske militæret har ikke mistet en soldat grunnet Taliban-angrep siden Doha-avtalen ble undertegnet i fjor. Taliban har imidlertid økt hyppigheten i angrepene mot afghanske sikkerhetsstyrker, samt en målrettet kampanje med attentater mot medlemmer av det sivile samfunnet – inkludert dommere, advokater, journalister, borgerrettighetsadvokater og andre.

Taliban har gjentatte ganger sagt at de ikke vil dele makten med den afghanske regjeringen, og at det eneste akseptable utfallet av konflikten i Afghanistan er gjenfødelsen av Talibans Islamiske emirat, med sin emir, Mullah Haibatullah Akhundzada, som leder.

