Olje- og energiminister Tina Bru (H) mener man ikke bør undervurdere hvor sterk motstanden kan bli mot en storstilt utbygging av vindkraft til havs i Norge.

– Det er nesten å spille hasard med hva kysten vår kan tåle, sier Bru til NTB.

MDg vil satse på havvind og gikk på landsmøtet inn for utbygging av 30 gigawatt vindkraft innen 2030. Bru mener det er fullstendig urealistisk.

– Det føyer seg inn i en rekke av eksempler på at MDG har sittet på landsmøtet med lekepenger og glemt at politikken faktisk har konsekvenser for vanlige folk, for naturen og for statskassen, sier Bru.

Bru påpeker at 30 gigawatt vil tilsvare 60 havvindparker på 500 megawatt hver. Mens MDG ser for seg at dette vil kreve 2.000 vindturbiner, anslår olje- og energiministeren at antallet vil måtte bli 2.500–3.000.

– Det er mer enn dobbelt så mye som det vi har på land i dag, sier Bru.

Hun spår at opprøret mot vindkraft på land vil fortone seg som en «mild bris» sammenlignet med den motstanden en slik utbygging til havs vil generere.

Kostnaden for å bygge ut en flytende havvindpark på 500 megawatt estimeres i dag til 5–7 milliarder kroner, ifølge Bru. Hun anslår kostnaden for 30 gigawatt havvind til mer enn 100 milliarder kroner – og potensielt over 300 milliarder kroner hvis det er snakk om flytende havvind i stedet for bunnfast.

