USAs tidligere president Donald Trump langer ut mot to av landets øverste koronaeksperter.

Trump sier at Anthony Fauci og Deborah Birx er to personer som forsøker å fremme seg selv for «å omskrive historien og dekke over for deres dårlige instinkter og mangelfulle anbefalinger, som jeg heldigvis nesten alltid omgjorde», skriver NTB.

Trump anklager Fauci, som er USAs smittevernsjef, for å ha prøvd å ta æren for vaksineutvikling, og for «å få seg selv til å fremstå så bra som mulig». Birx, som var koordinator for Trumps koronainnsatsgruppe, blir karakterisert som «en løgner som har svært lite troverdighet igjen».

Donald Trump er forbannet etter en CNN-dokumentar om pandemien. Der sier Fauci blant annet at han var sjokkert da Trump i april i fjor ba landets delstater «frigjøre» seg fra ekspertråd om å overholde nedstengingstiltak.

– Fauci og Birx handlet altfor tregt, og hvis det var opp til dem, ville vi fortsatt ha sittet innesperret i kjellerne våre mens landet lider seg gjennom økonomisk nedgang, sier Trump.

