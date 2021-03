annonse

Etter at Joe Biden har overtatt presidentstolen, er det også nye koster i Pentagon. Lloyd Austin har andre prioriteringer, og de kommer til å ødelegge de væpnede styrker og hele USA, mener Fox News-anker Tucker Carlson.

Utgangspunktet for kritikken er utnevnelsen av Richard Torres-Estrada som som sjef for mangfold og inkludering i USAs spesialstyrker, en nyopprettet stilling. Carlson mener et slikt fokus ikke vil styrke forsvaret i deres kjerneoppgave; å beskytte USA. Tvert imot tar det fokus vekk fra det som er viktig.

USSOCOM welcomes our new Chief of Diversity & Inclusion, Mr. Richard Torres-Estrada. We look forward to his contribution in enhancing the capabilities and effectiveness of #SOF through diversity of talent, helping us recruit the best of the best. #QuietProfessionals pic.twitter.com/Z6aJnz91mx — USSOCOM (@USSOCOM) March 25, 2021

Og hvem er denne Richard Torres-Estrada? Jo, Fox News har sjekket Facebook-profilen hans og funnet «angrep på politiet», «ufordøyd BLM-propaganda», «et bilde av Donald Trump med en bibel i hånden foran en kirke. Ved siden av et bilde av Adolf Hitler. Poenget er at de er ett og det samme.»

– Dette er mannen som nå skal ha ansvaret for rekrutteringen til Navy Seals, påpeker Carlson.

Han trekker videre frem et utsagn fra Lloyd Austin under høring i Kongressen 19. januar hvor han sa hans oppgave var å «utradere seksuelle overgrep» og «fjerne rasister og ekstremister» fra de militære rekkene.

– Vår jobb er å holde USA trygt fra våre fiender. Men vi kan ikke gjøre det hvis noen av de fiendene befinner seg i våre egne rekker, sa Austin.

LLOYD AUSTIN, JAN. 19: And if confirmed, I will fight hard to stamp out sexual assault and to rid our ranks of racists and extremists … The job of the Department of Defense is to keep America safe from our enemies. But we can’t do that if some of those enemies lie within our own ranks.

Carlson sa at uttalelsene retter seg mot Trump-tilhengere etter demonstrasjonene til støtte for Trump 6. januar hvor noen av deltakerne stormet Kongressen. Flere av de fremmøtte var tidligere veteraner fra de militære styrkene.

Tucker: Our military leadership has gone ‘woke’ ‘Tucker Carlson Tonight’ examines the Pentagon’s war on ‘domestic extremism.’ #FoxNews #TuckerSubscribe to Fox News! https://bit.ly/2vaBUvASWatch more Fox Ne…

