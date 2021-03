annonse

Tidligere statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) skal lede et nystartet norsk selskap som vil utvinne kryptovaluta.

Ingvill Simnes Tybring-Gjedde skal nå lede et helt nystartet norsk selskap som vil utvinne kryptovaluta. Den nye jobben har ført til at hun måtte slutte i stillingen som rådgiver i Innovasjon Norge.

Forretningsideen til selskapet er å bruke naturgass som i dag ellers bare brennes opp, såkalt fakles, i forbindelse med olje- eller gassproduksjon. Det nye selskapet Earth, Wind & Power AS skal etter planen omdanne gass som i dag fakles i Afrika og Midtøsten til energien som trengs til å utvinne kryptovaluta, skriver Aftenposten/E24.

– Det er et utrolig interessant konsept. Det å kunne bruke gass som per i dag kun brennes, og som ikke brukes til noe som helst, til noe fornuftig, sier Tybring-Gjedde til avisa.

– Både det å bidra til reduserte miljøutslipp og å videreforedle en dyrebar råvare industrielt er det ikke hver dag man får være med på, legger hun til.

– Energisluk

Ifølge Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index skjer hele 0,53 prosent av verdens energiforbruk nå i Bitcoin-systemet, tilsvarende 116 TWh. Med en gjennomsnittlig pris på 5 cent per KWh, gir det en årlig energikostnad på 58 milliarder dollar. Det er en formidabel sum for den relativt beskjedne 330 000-400 000 daglige transaksjonen i systemet. Til sammenlikning prosesserer Visa rundt 65 000 transaksjoner i sekundet. Ifølge Digiconomist bruker hver bitcoin-transaksjon flere tusen ganger mer energi enn hver Visa-transaksjon.

Og energibehovet stiger enormt raskt og er logisk en konsekvens av økning i pris per bitcoin. Nylig ble det klart at Bitcoin-systemet allerede med dagens priser bruker like mye energi som utviklingslandet Pakistan med 130 millioner innbyggere. Eller like mye som land som Nederland og Norge.

