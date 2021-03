annonse

Den berømte franske filosofen og idéhistorikeren Michel Foucault skal ha misbrukt gutter seksuelt og blir karakterisert som pedofil.

Foucault var en fransk filosof og idehistoriker. Han har hatt innflytelse innenfor flere fagfelt, fra sosiologi og sosialantropologi via kulturhistorie til litteraturvitenskap.

Beskyldningene om overgrep kommer fra professor Guy Sorman, han besøkte Foucault i Tunisia i 1969. Da ble han vitne til filosofens omgang med unge gutter.

– Små gutter løp etter Foucault og sa: «hva med meg, ta meg, ta meg.» De var åtte, ni, ti år gamle. Han kastet penger til dem, og sa: «vi møte klokken ti, på det vanlige stedet», sier Sorman til The Sunday Times.

Dette var Nord-Afrika, og Sorman sier at det var mulig å gjøre slikt der. I Frankrike ville Michel Foucault ha blitt dømt. Sorman sier han angrer på at han ikke kontaktet politiet. Han hevder også at media visste om dette, men Foucault var en stor mann, på nivå med Gud.

Michel Foucault ble født i Frankrikes i 1926 og døde i 1984. Wikipedia skriver at han døde av Aids, og at han var en del av «San Franciscos gay-kultur». Foucault hadde en borgerlig oppvekst med en far som var lege. Han er ansett som en av 1900-tallets viktigste tenkere innen humaniora og samfunnsvitenskap. Hans er et viktig grunnlag for postmodernismen, og er kategorisert som både strukturalist og postmodernist.

Kjetil Rolness spør?

Han undrer på hvordan noen vil reagere på at gudfaren for postmodernismen og «woke»-bevegelsen, var en pedofil overgriper. Som misbrukte arabiske barn. Regelmessig.

– Så får vi se om vår tids nidkjære og nådeløse moralbrigade er klar for å «kansellere» denne stygge representanten for hvit, mannlig kolonialisme. Eller om det fortsatt bare er forbudt å se Woody Allen-filmer.

