Dagsavisen betegner taxfree som en absurd ordning. De mener dessuten at ordningen verken er grønn eller moralsk forsvarlig.

I en leder skriver Dagsavisen at avislederskribenter har ropt på avvikling i årevis, da de mener at ordningen verken er regningsbærende, grønn eller moralsk forsvarlig. Men regjeringen står imot, og det er snakk om milliarder.

– Staten og Avinor vil i løpet av de atten årene som avtalen med de tysk-norske private aktørene varer, ha tjent rundt 46 milliarder kroner på å selge billig alkohol, kosmetikk og sjokolade. Regjeringen har også avvist muligheten for at Vinmonopolet kan ta over salget, skriver avisen som får 28 millioner kroner i pressestøtte, og påstår at taxfree er urettferdig:

– Prinsipielt ønsker vi at hele ordninga legges ned og at økte flyavgifter kompenserer for bortfallet av inntekter til Avinor. Ordninga er en premiering av dem som reiser mye. Det er galt på et individnivå at de som har råd til å reise mye også får subsidiert sitt merforbruk.

Dagsavisen mener også at taxfree ikke er bra for klimaet, fordi billige varer stimulerer til mer flytrafikk og reising. Det resulterer at vi premierer de som har størst CO 2 -avtrykk, skriver de, og belyser at dette skjer samtidig som man i et parallelt politisk univers søker grønnere løsninger.

– Bra for folkehelsa er det åpenbart heller ikke. Det stadig økende alkoholsalget på flyplassene er også med på å undergrave Vinmonopolets legitimering ellers i samfunnet. Sekundært er vi derfor for at Vinmonopolet tar over denne delen av taxfree-salget, slik at det fete, private overskuddet i det minste går tilbake til fellesskapet.

