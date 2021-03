annonse

Demokratene har som mål om å komme over sperregrensen, og dermed sikre seg reell rikspolitisk innflytelse, skriver de i en pressemelding onsdag.

Partiet hevder selv å ha hatt «enorm medlemsvekst siden nyttår, da en rekke nasjonalkonservative tillitsvalgte forlot Fremskrittspartiet for å satse på Demokratene som riksparti.»

– Partiet definerer seg som antiglobalistisk, vil sette Norge først i ett og alt, og styrke landets uavhengighet og selvbestemmelse, skriver de og ramser opp utmeldelse av Norge ut av EØS og FN, samt trekke landet ut av ACER-avtalen, Parisavtalen og Marrakesh-avtalen, heter det i meldingen.

Politikken skal angivelig bygge på et «tradisjonelt kristent verdisyn. Kristendommen skal prioriteres og styrkes som kulturbærer og moralsk rettesnor for det norske folk.»

De skriver at de vil redusere kostnadene for immigrasjon dramatisk, blant annet ved en langt mer restriktiv innvandringspolitikk og effektiv returpolitikk. Partiet er videre kritisk til «klimahysteri» og «klimasløsing», og vil stanse all vindkraftutbygging, rive eksisterende vindkraftanlegg, restaurere ødelagt natur, og satse mer på realistisk og effektivt natur- og miljøvern. Det skal ikke brukes penger på CO2-fangst, heter det.

Demokratene skriver at vil «bekjempe offentlig sløsing», ikke foreta betalinger til utlandet uten målbare og forsvarlige gevinster for Norge, legge om bistandspolitikken, og rasjonalisere en offentlig sektor som i dag er blant verdens dyreste og minst effektive. De vil også reversere de siste tiårs sentraliseringspolitikk, og gjenreise distrikts-Norge – til fordel for både by og land.

– Demokratene vil også stramme opp skolesystemet med tanke på mer effektiv og samfunnsrelevant læring, gjenreise et troverdig forsvar og styrke borgernes grunnleggende rettigheter, herunder ytringsfrihet og vern mot offentlige overgrep. Familiepolitikken er egnet for å styrke kjernefamilien, og effektivt snu trenden med stadig lavere og langt fra bærekraftig fødselsrate. Partiet ønsker å gjennomføre konkrete og fornuftige tiltak som vil heve trygghet og livskvalitet for alle aldersgrupper i Norge – både barn, voksne og gamle, og gjenreise fremtidstro og optimisme. Potensialet er enormt, hevder partiets nasjonale talsmann, siviløkonom og bedriftsleder Geir Ugland Jacobsen.

Demokratene stiller til valg på et nytt program som blir offentlig i mai.

Det betegner programmet som «grunnleggende nasjonalkonservativt». Partiet har som mål om å innføre direktedemokrati á la Sveits, med hyppige og bindende folkeavstemninger både sentralt og lokalt.

– Vi ser at vi møter et stort behov, og henter velgere over hele det tradisjonelle politiske spekteret, sier Jacobsen.

