I forrige uke la regjeringen frem forslag til den nye Fullføringsreformen for videregående skole. Den har allerede skapt reaksjoner.

I et intervju med VG på spørsmål om hva som ville skje med fag som historie, religion, samfunnsfag, naturfag og geografi, svarte Melby:

– Dette er eksempler på mindre fag som vi vurderer som nyttige hver for seg, men vi vil heller prioritere fag som er nyttige for alle å ha med seg. I det vi kaller et tilpasset, mer fremtidsrettet fag løfter vi fram demokrati-aspektet som et fag alle vil ha nytte av å få med seg. Vi bør ta mer hensyn til hva elevene selv prioriterer.

Hun har senere forsøkt å trekke tilbake disse uttalelsene.

– Debatten om hvilke fag elevene skal ha i videregående er kjempeviktig, og måten jeg startet den på i VG før helga med å beskrive viktige fag som «mindre», kom helt feil ut, skrev Melby på egen Facebook-side.

Forslaget om å gjøre flere fag valgfrie får Fafo-forsker og tidligere utdanningsminister Gudmund Hernes til å reagere:

– Hvis dette er regjeringens versjon av dybdelæring, er den et havari, sier Aps tidligere statsråd og arkitekten bak en av de største reformene i videregående skole i nyere tid, Reform 94. Det er Klassekampen som har intervjuet Hernes.

– Det er oppsiktsvekkende at en konservativ regjering vil marginalisere historie. Det viser bare at partiet Høyre ikke engang kjenner sin egen, sier Hernes.

– Tror noen at en Lars Roar Langslet, en Francis Sejersted eller en Inge Lønning ville gå for dette – om noen i Høyre fortsatt husker dem?

Hernes mener Høyre har «tullet seg bort» i utdanningspolitikken.

Han mener partiet tidligere sto for kunnskap og dannelse.

– Nå har partiet oppgitt begge deler, og har erstattet det med noe partiet kaller kompetanser og sånn, sier Hernes.

Samtidig har Venstre tapt sin sjel, mener den tidligere Ap-statsråden.

– Guri Melby er sjanghaiet av Civita med «valgfrihet» som überverdi, men uten forbindelse med Venstres stolte lærertradisjon.

