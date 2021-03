– Jeg er lei av å bli sett ned på fordi jeg liker å kjøre og mekke bil. Rånerne kan faktisk sørge for liv i Bygde-Norge, hvis vi får lov, skriver Lundberg , som mener kommunen i for stor grad motarbeider rånerne.

– Jeg blir lei meg av å tenke på at politikere heller vil ha et dødt sentrum, enn et samarbeid med unge. Tenk hvis vi kunne fått en felles kulturforståelse og et samfunn der alle får bidra positivt.