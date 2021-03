annonse

«Både USAs tidligere og nåværende utenriksminister, Mike Pompeo og Antony Blinken, har hevdet at det pågår et folkemord mot uighurene, uten å legge fram bevis,» skriver tidligere Klassekampen-redaktør Bjørgulv Braanen i en kommentar i avisa.

Han sier videre at den «vestlige sanksjonspolitikken overfor Kina er dypt dobbeltmoralsk.» Kritikken går også mot Norge, som har sluttet seg til EUs sanksjoner.

Braanen kaller det kinesiske kommunistpartiets aksjoner mot uigurene i Xinjiang for en «situasjon» og vektlegger at de amerikanske utenriksministrene ikke har lagt frem bevis for folkemord.

– Vesten har lagt seg på en ny og mer aggressiv konfrontasjonspolitikk overfor Kina når det nå innføres sanksjoner som følge av situasjonen for den nasjonale minoriteten i Xinjiang.

Men i samme utgave av Klassekampen er det en artikkel der det står følgende:

«Ifølge FN og flere menneskerettighetsgrupper, er om lag én million uigurer, av til sammen tolv millioner, plassert i såkalte omskoleringsleire.»

For Braanen er dette ikke mer alvorlig enn en «situasjon» og ikke noe folkemord. Han nevner heller ikke rapporter om dissidenter som forsvinner, såkalt «organ-harvesting» som foregår på fanger, tvangssterilisering av muslimske kvinner. rasering av moskeer.

I kommentaren mener Braanen USA er like ille som Kina og refererer til den tidligere utenriksminister Yang Jiechi som i et møte nylig møtte USAs kritikk om menneskerettighetsbrudd med å vise til Black Lives Matter-bevegelsen. I en tilsynelatende enighet med kineserne skriver Braanen:

«Han [Yang Jiechi] mente USA ikke hadde noen moralsk rett til å belære eller diktere andre. Den totale konfrontasjonspolitikken mot Russland og Kina er dypt irrasjonell og vil få helt andre konsekvenser enn de tilsiktede.»

For å likestille situasjonen gjengir Braanen Yang Jiechi påstand om at «begge land har problemer med menneskerettighetene – ikke bare Kina. Han viste til den dyptgående og rotfestede undertrykkingen av svarte i USA, som Black Lives Matter-bevegelsen har rettet søkelyset mot.»

Braanen mener at det fra USAs side «rasles med påstander om folkemord i Kina». Det er for Braanen «et forvarsel om at man også er villig til å bruke krigsmakt. Norges rolle i denne situasjonen er å advare mot krigshissing og militær konfrontasjon og kreve respekt for den internasjonale rettsordenen – ikke dilte viljeløst etter Washingtons farlige konfrontasjonspolitikk,» skriver han.

Kina er ikke verre enn USA, i Braanens verdensbilde:

– Det har for eksempel aldri vært aktuelt å vurdere sanksjoner overfor USA som følge av landets behandling av urfolk eller svarte. USAs utenriksminister har også karakterisert Russlands president Vladimir Putin som en morder. Det uttales av en offisiell representant for et land som var ansvarlig for Vietnamkrigen, der to millioner sivile ble drept og en million vietnamesiske soldater og motstandskjempere døde. I nyere tid har USA bombet Irak og Libya sønder og sammen, med humanitære katastrofer og massive menneskerettsbrudd som resultat. Uansett hvor grusomme overgrep USA har vært ansvarlig for, har aldri noen i London, Paris, Berlin eller Oslo overhodet tenkt tanken på å innføre sanksjoner mot landet, skriver han.

Han kaller den vestlige sanksjonspolitikken overfor Kina for «dypt dobbeltmoralsk».

Imens sitter det altså en million muslimer i det Kinas kommistparti kaller omskoleringsleire og andre kaller konsentrasjonsleire.

