annonse

annonse

Franske myndigheter forlenger den delvise nedstengingen av landet i fire uker og utvider flere restriksjoner, opplyser president Emmanuel Macron.

– Vi må stake ut en ny kurs. Vi må ikke gi etter for panikk, for fornektelse. For å fortsette å beskytte liv nå, må hver og en gå den ekstra milen i månedene som kommer. Det er det jeg ber dere om i kveld, sa Macron innledningsvis i den TV-sendte talen.

Tiltakene trer i kraft fra kommende helg. Restriksjonene omfateer portforbud etter kl. 19, nedstenging av skoler og barnehager i tre uker og restriksjoner på reise innenlands.

annonse

Frankrike har nå nærmere 40.000 nye smittetilfeller daglig, en dobling fra februar. I overkant av 5.000 coronapasienter ligger nå på intensivavdeling. 44 prosent av dem er under 65 år.

Viruset har til nå kostet over 95.000 franskmenn livet.

Macron sa at alle franskmenn over 18 år skal få mulighet til det innen sommeren er over.

annonse

– Dette er nøkkelen til å komme tilbake til livet, nøkkelen til å gjenåpne landet, sa presidenten.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474