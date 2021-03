annonse

annonse

I flere måneder hadde direktøren for global eksportkontroll i Rolls-Royce tett kontakt med en direktør i Utenriksdepartementet (UD). Samtalen skjedd på Messenger og dreide seg om salget av Bergen Engines til TMH International.

Samtalen foregikk på Facebooks meldingstjeneste Messenger, skriver Bergens Tidende/E24.

BTs politiske redaktør, Eirin Eikefjord, skriver at utvekslingen er preget av «kostskoleaktige fraser på høflig engelsk, men det går likevel tydelig frem at de to kjenner hverandre godt.» Som eksempel gis følgende:

annonse

«Dear friend! Can’t wait to see you. Take care. Love. Enjoy the snow! Smilefjes.»

Samtidig drøfter de om staten vil stanse salget av motorfabrikken Bergen Engines til russerne.

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sier at hun først på fredag ble kjent med at Messenger-meldingene fantes.

annonse

Det skal dreie seg om 60-talls meldinger over et tidsrom på tre måneder. Den kvinnelige fagdirektøren for eksportkontroll i UD og Rolls-Royce-ledere skal være gamle kjente.

Det var gjennom den samme fagdirektøren at norske myndigheter ble varslet om det planlagte salget til russerne.

Søreide sier til BT/E24 at meldingene ikke representerer norske myndigheters eller regjeringens holdning til prosessen, og omtaler dem som «relativt uformell og personlig kontakt med den som er eksportkontrollansvarlig i Rolls-Royce»

Hun sier videre at det er arkivverdig informasjon i meldingene, og at de skulle vært journalført.

– I UD skjerper vi nå inn rutinene og setter i verk nødvendige tiltak på det, sier hun.

Eikefjord skriver at fagdirektøren i løpet av Messenger-samtalen med sin venn i Rolls-Royce, hinter om at hun øsnker å pensjonere seg tidlig. «Akkurat nå skulle hun nok ønske at hun hadde gjort akkurat det,» skriver BTs politiske redaktør og fortsetter:

annonse

– Å bli utsatt for to pressede og handlekraftige Høyre-statsråders kollektive vrede er neppe en gunstig måte å runde av en byråkratkarriere på.

På UDs hjemmesider oppgis fagdirektøren å være Anne Kari Andersen Lunde.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474