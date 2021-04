annonse

Det heter i et programutkast fra Ap at de går inn for at Resett skal få pressestøtte fra 2022.

– Resett fremmer seg selv om en opposisjon til de etablerte mediene. Dette gjør at leserne flokker seg om nettavisen og gir Resett større gjennomslag enn de ellers ville fått, sier Aps mediepolitiske talsmann, Gjermund Brushodet.

Arbeiderpartiet tror offentlig finansiering av Resett vil undergrave avisens budskap og at de deretter må «tilpasse seg de politiske ønskene for hva som er innenfor de akseptable rammene».

– Det har aldri vært meningen at vi skal ha virkelige kritikere av den politiske korrektheten vi jobber dag og natt med å opprettholde, sier Brushodet til Medier24 (bak betalingsmur).

– Kritiske

Leder av Mediebedriftenes landsforbund, Ingvild Laugstad, er overrasket over Aps forslag.

– Å gi Resett pressestøtte, vil bare gi dem mer ressurser til å undergrave den virkelighetsbeskrivelsen vi er så avhengig av å kunne dominere.

Hun refererer til Gro Harlem Brundtlands innsikt om at landets elite er i ferd med å miste kontrollen over hva folk blir fortalt.

– Det er mye bedre om Schibsted, Amedia og Polaris går sammen om å kjøpe opp Resett. Når de har skaffet seg kontroll over aksjene, kan de legge ned hele nettavisen. Dermed er problemet løst på en billigere og mer effektiv måte, sier Laugstad.

– Positiv

Resett-redaktør Helge Lurås sier i en kommentar at han håper Ap får regjeringsmakten slik at Resett kan få pressestøtte.

– Jeg begynner å bli sliten av å være så forbasket negativ hele tiden til det myndighetene foreslår, sier han.

Lurås sier at Resett i øyeblikket er avhengig av å spisse sakene og gi dem et innhold som gjør at folk har lyst til å lese det.

– Vi klarer oss ikke uten at folk donerer penger og tegner abonnement, forteller han.

– Det hadde vært mye enklere å få penger fra staten, sier Lurås, og legger til at han er villig til å gjøre det myndighetene ber om.

