– Jeg er overhodet ingen bitcoin-fan. Den har ingen verdi, sier investeringsdirektør Leif-Rune Rein i Nordea Liv.

Han sier dette til DN etter at avisen rapporterte om Øystein Stray Spetalens angivelige snuoperasjon om kryptovalutaen. For bare et par uker siden omtalte han bitcoin som «tull og tøys», men så:

– Når fakta endrer seg, så endrer jeg meg. Jeg møtte Miraiex-gründerne Thuc og Øyvind dagen etter opptaket av podkasten tidlig i mars og skjønte at jeg hadde tatt feil. Og når jeg i tillegg leste at Kjell Inge Røkke hadde gått inn i bitcoin, så var det helt åpenbart. Orker ikke å se at Røkke tjener penger og ikke jeg, sa Spetalen.

300.000 nordmenn eier kryptovaluta. Tidligere i mars lanserte Røkke kryptoselskapet Seetee. Han kunngjorde samtidig at de hadde kjøpt bitcoin for 500 millioner kroner. Med Spetalen og Røkke på toget kan flere bli lokket til å delta.

– Jeg tror det ender med tårer, det er bare et spørsmål om tid, selv om «papir»-verdien kan bli uendelig høy før det inntreffer. På lang sikt har jeg ingen tro på bitcoin, men ser at det er mange som hiver seg på. Det er veldig vanskelig å forstå, for vi klarer ikke engang definere hva bitcoin er, for penger er det jo definitivt ikke, sier Leif-Rune Rein i Nordea Liv.

Fondsforvalter Kristian Tunaal i Alfred Berg Kapitalforvaltning er også skeptisk.

– Jeg har ikke troen på bitcoin. Ingen vet hvordan det reguleres, ingen vet hvem som styrer det, og du kan ikke handle med den i en eneste butikk, sier Tunaal til DN.

– Usikker på om den har livets rett

Aksjesjef Alexander Opstad i DNB Markets er også skeptisk, men understreker at han ikke er noen ekspert.

– Det er mange smarte mennesker som ser potensialet, men jeg tror alle erkjenner at utfallet kan være null.

– Slik bitcoin fremstår i dag er jeg usikker på om den har livets rett på lang sikt, fortsetter han.

