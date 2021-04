annonse

Den franske regjeringen avviser bruken av begrepet «islamofobi», da de mener islamister bruker begrepet for å tie ihjel islamkritikere.

En fransk regjeringskomité for forebygging av kriminalitet og radikalisering avviste begrepet denne uken. Avisen Le Figaro har omtalt saken.

– For å snakke om hat mot muslimer, er begrepet «islamofobi» upassende, siden det forveksler stigmatisering av troende med kritikk av islam, heter det i uttalelsen fra komitéen, der ministre fra flere departementer sitter.

– Det er ikke lov å oppfordre til hat eller diskriminering mot religiøse grupper. Men det er lov å kritisere trossamfunn og filosofiske standpunkter. Det er ytringsfrihet.

– Introdusert av islamister

Komitéen mener at begrepet «islamofobi» også brukes av islamister for å forsvare egne ytterliggående standpunkter, og for å stoppe kritikere.

– Begrepet «islamofobi» ble introdusert av islamister som middel til å forby enhver form for kritikk av radikal islam, under forkledning som et – falskt – forsvar for den muslimske religion, heter det videre i uttalelsen, som også er publisert på Twitter 29. mars.

Pour parler de la haine contre les musulmans, le terme « #islamophobie » est inapproprié puisqu’il confond stigmatisation des croyants et critique de l’islam. Les institutions utilisent l’expression “racisme anti-musulman”. 2/11 — SG-CIPDR (@SG_CIPDR) March 29, 2021

Proklamasjonen fra den franske regjeringen kommer bare noen uker etter at 25 islamske grupperinger i ulike europeiske land fordømte Frankrikes president Emmanuel Macron, og anklaget ham for «islamofobi». Den britiske gruppen CAGE, som den tidligere franske ministerdelegaten Gilles Clavreul har uttalt er «forbundet med den internasjonale islamistbevegelsen, inkludert jihadistbevegelsen», var blant gruppene som fordømte Macron.

