NFT står for Non-Fungible Token, ikke-håndfast tegn på engelsk.

Ved bruk av blokkjedeteknologi kan for eksempel et bestemt kunstverk påstås å være det originale som kunstneren har utgitt – selv om millioner av like bilder er i omløp på nettet.

Dermed blir en gjenstand som det finnes uendelig mange kopier av, gitt unikhet gjennom «kontrakter» og «tinglysinger» som blir varig lagret i en blokkjede.

Så langt, så greit. Men hvorfor eie noe som det finnes millioner av eksemplarer av, men som du eier originalen av – fordi en kode i en blokkjede sier det?

Bildet som illustrerer denne saken, viser et utsnitt av et bilde som nylig ble solgt for 590 millioner kroner. Du kan se det gratis her. Resett kan nemlig publisere det etter at auksjonsbyrået Christie’s la det ut.

For oss synes det ikke, men dette bildet er altså en «kopi» – utelukkende fordi vi ikke har en NFT fra kunstneren som bestemmer at dette er originalen.

Den verdensberømte norske artisten Kygo, eller Kyrre Gørvell-Dahll, slapp flere korte musikkvideoer på NFT-plattformen Niftygateway i forrige uke. Kjøperne kastet seg på, skrev DN.

Kygo solgte digitale verk for 5,3 mill. på ni minutter.

– For å lykkes må en nok ha noe unikt audiovisuelt å tilby som kjøpere med samlerhjerte virkelig fatter interesse for. Det blir nesten å eie på samme måte som med et maleri, men bare i digital form, sier Kygos assisterende manager Jan Bjordal.

Før det portretterte DN det de omtaler som «systemutvikler og tinndøling Kjetil Golid». Golid jobber i Equinor og har tidligere publisert sin digitale kunst gratis på Twitter og Instagram, Men så tipset noen om en kryptobørs og han solgte 600 verk for til sammen 120 ethereum. På det tidspunktet tilsvarte det 1,4 millioner kroner.

I annenhåndsmarkedet er prisen på bildene nå det tidobbelte.

Høres dette sinnssykt ut? Hør da på dette:

Mike Winkelmann, den selvlærte kunstneren som går under navnet Beeple, solgte nylig et digitalt fremstilt bilde på auksjonshuset Christie’s for 69,3 millioner dollar, eller nærmere 590 millioner kroner. Det var investoren Vignesh Sundaresan som kjøpte bildet.

Torbjørn Bull Jenssen har mastergrad i kryptovaluta og sier følgende til VG om NFT-er.

– Hva skjer hvis kjøperne mister eller sletter filen med den digitale kunsten?

– Så lenge man har NFT-en er det beviset på at man eier det originale objektet. Da kan for eksempel kunstneren gir deg en ny fil, og fortelle hele verden at alle andre filer, skjermbilder og lignende er kopier.

Mulig svindel

Men hvorfor betaler noen over en halv milliard kroner for et bilde som alle andre kan laste ned gratis? Spekulasjon og grådighet kan ligge til grunn. Jenssen forteller at det ofte er umulig å se hvem som er kjøper og hvem som er selger.

– Kjøper og selger kan være samme person eller ha tett relasjon. På den måten kan man skape blest rundt et verk og forankre verdien på et høyt nivå ved å kjøpe av seg selv til en høy pris. Dette er ikke noe nytt, og har foregått i den vanlige kunstverdenen, sier han.

– La meg si du er en kjent kunstner og lager en NFT. Jeg er en kunstinvestor og kjøper den av deg, samtidig som jeg har en del penger. Da kan jeg lage noen falske auksjoner, og kjøpe den av meg selv for en veldig høy pris. Også: Oi! Nå skriver pressen om det, nå har det fått en helt annen status. Da kan jeg prøve å selge den på nytt etter at jeg har hypet det.

– Hvor stort tror du NFT-markedet kan bli? spør VG.

– Det kommer til å gå en stund til med høye priser og mange vil kaste seg inn og tro de kan tjene penger raskt. Så kommer det til å bråsnu. Men jeg mener det har livets rett. Det er faser man må igjennom. Dessverre er det mange som kommer til å tape store penger, og de må brenne seg før markedet blir mer edruelig.

Twitter-sjef Jack Dorsey solgte nylig sin første tweet for 2,9 millioner dollar som en NFT. Men denne tweeten kan altså enhver se − gratis – på Twitter.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Dorsey donerte pengene til veldedighet.

Winkelmann har på sin side oppnådd at kunstverket hans er mer verdifullt enn noen av bildene til nettopp de verdensberømte kunstnerne Salvador Dalì eller Frida Kahlo. Og hva består så Winkelmanns bilde av?

Jo, kunstverket kalles «Everydays: the First 5000 Days», og er en collage av 5.000 bilder tatt hver dag i 5.000 dager.

Resett spør herved våre lesere: Tror du investoren som kjøpte Winkelmanns bilde til 69,3 millioner dollar er smart eller «idiot»?

