Både NRK og TV 2 hisser opp befolkningen i kampanjesaker mot de som velger å feire påske på hytta. Det mener i det minste mange på sosiale medier.

Å feire påsken på hytta er en del av den norske folkesjela. Men driver mediene med svertekampanje mot de som drar på hyttene sine?

De to største nyhetskanalene NRK og TV 2 har de siste ukene publisert flere artikler der hyttefolket blir refset.

«Kongen» har talt

Tirsdag publiserte TV 2 et intervju med en person de omtaler som «Kongen av Stovner». En innvandrer som retter pekefinger mot de som velger å slappe av på hytta i påsken.

«Kongen av Stovner med klar beskjed til hyttefolket: Ta vaksinen!», skriver TV 2.

– Det er bekymringsfullt at folk velger hytta framfor å ta vaksinen. Da vil det påvirke resten av befolkningen, og det synes jeg er synd, for vi lever under veldig strenge tiltak her i Groruddalen. Det er litt usolidarisk å ikke ta hensyn til hele befolkningen, sier «kongen».

Det har også blitt publisert flere «hytteskam»-saker i NRK.

«Dropper vaksinen for å dra på hytta», skriver NRK i en sak.

I artikkelen har NRK intervjuet en vaksinearbeider som ble «sjokkert da hun opplevde at flere takket nei til koronavaksine, fordi de heller ville på hytta i påsken».

«Hatet mot hyttefolket»

Statskanalen har også intervjuet en person som kaller hyttefolket «tjukke i huet».

«Øyvind Larsen (62) ble kjempeglad da han fikk tilbud om vaksine på onsdag. Men han ble sint da han forsto at det var fordi flere hadde sagt nei – de ville på ferie i stedet», skriver NRK i en av sine mange hytteskam-saker.

– Her dør folk, her mister folk jobben, her er folk i permisjon, her får ikke studenter være studenter, her får ikke gamle møte unge… og så… går det an å være så til de grader tjukk i huet? Går det an å være så egoistisk?, sier NRKs intervjuobjekt om de som reiser på hytta i påsken.

På Facebook har det kommet inn over 700 kommentaren under saken om den sinte personen som er avbildet med munnbind.

– NRK bør roe ned dette hatet mot hyttefolket. Vi så det i fjor i påsken og vi ser det igjen. Norge skal være et fritt land der folk velger selv hva de vil. Om de vil dra på hytta og kose seg, er det opp til dem. De trenger ikke bli kalt for idioter av en nobody som NRK har intervjuet, skriver en person.

– Folk bør velge selv hva de vil. NRK trenger ikke lage rabalder av dette. Husk på at flere har dødd av vaksinen!, skriver en annen.

– Skammelig

Men de mange negative sakene om hyttefolket har også skapt voldsomt sinne og aggresjon blant enkelte.

En person krever «fullt navn og bilde i avisa» på de som nekter å ta vaksinen.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (AP) fyrer løs mot de som velger hytta i påskeferien. Han mener det er viktig at folk vaksinerer seg.

– Folkens, vi er midt i en pandemi. Selv om det er påskeferie vaksinerer vi. Jeg har lite sans for at folk ber om utsatt vaksinetime fordi de skal på hytta. Vi har masse folk på jobb nå i påska som har droppet sin påskeferie for å vaksinere. Vi er avhengig av at folk stiller til vaksinasjon, dette er fortsatt et knapphetsgode som jeg virkelig håper folk prioriterer å ta imot når de får tilbudet.

– La oss få satt flest mulig vaksiner raskest mulig!, skriver Johansen, og lenker til NRKs sak.

Ingen hyttefolk er blitt intervjuet i sakene som omhandler hyttefolket. De tradisjonelle sakene om «hyttekos i påsken» er også totalt fraværende i de største norske mediene.

