annonse

annonse

Det må et lite mirakel til om Vidar Kleppe skal få plass i nasjonalforsamlingen.

Vidar Kleppe og Demokratene lanserte onsdag med brask og bram at partiet stiller lister i alle fylker i landet. Demokratene har som mål å komme over sperregrensen, og dermed sikre seg reell rikspolitisk innflytelse.

Partiet hevder selv å ha hatt «enorm medlemsvekst siden nyttår, da en rekke nasjonalkonservative tillitsvalgte forlot Fremskrittspartiet for å satse på Demokratene som riksparti».

annonse

Men ingen nasjonale målinger viser at partiet er i nærheten av å snuse på fire prosent, som må til for å komme over sperregrensen og få utjevningsmandat.

Heller ikke i Vidar Kleppes hjemfylke Vest-Agder der han er listekandidat ser mandatsjansene ut til å være veldig store.

I to målinger i Vest-Agder foretatt av Høyre 21. februar og Fædrelandsvennen 31. mars har «andre», der Demokratene er omfattet, henholdsvis 5,0 og 4,2 prosentpoeng. På Sørlandet vil også blant annet Partiet De Kristne (PDK) hente noen av stemmene til de «andre» i denne kategorien, men selv om man skulle legge til grunn at alle som oppgir å stemme på andre partier enn de som i dag er representert på Stortinget gir det ikke noen plass til Vidar Kleppe på Løvebakken. Det viser en sammenstilling av tallene foretatt av Pollofpolls.

annonse

Kleppe satt på Stortinget i åtte år, til han i 2001 ble kastet ut av Fremskrittspartiet av Carl I. Hagen, etter en opprivende strid med partiets «populister».

Han har annonsert at han har tro på stortingsplass, men selv med en på mange måter imponerende framgang, er det langt igjen. I Vest-Agder er det Senterpartiet som på siste måling har 10,4 prosent som er nærmest å ta sistemandatet fra Kristelig Folkeparti (Krf).

Demokratene skriver i en pressemelding onsdag at de baserer politikken på et«tradisjonelt kristent verdisyn. Kristendommen skal prioriteres og styrkes som kulturbærer og moralsk rettesnor for det norske folk», heter det.

Partiets representanter bør kanskje selv huske å be sin aftenbønn, for Kleppe trenger et lite mirakel for å være i nærheten av å snuse på mandatsjanse.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474