Røde Kors kommer med en advarsel til båtfolket i påsken. Mange av mulighetene man vanligvis har, er borte som følge av koronarestriksjoner.

Det er meldt fint vær på sjøen mange steder i landet, og det er ventet at mange vil ta i bruk båten, opplyser Røde Kors i en pressemelding. Men man kan ikke forvente det samme tilbudet i år som vanlig.

– I år må man være ekstra oppmerksom før man setter ut. Mange av stedene man er vant til å stanse for å bunkre eller gjøre småreparasjoner, holder stengt i påsken. Det er derfor ekstra viktig å planlegge turen godt, slik at man ikke går tom for drivstoff, sier Håvard Danielsen, som er tilrettelegger for Ressursgruppe vann i Røde Kors.

Mange gjestehavner er stengt på nattetid, og man må derfor også passe på å planlegge eventuelle overnattinger.

Rådet til båtfolket er derfor det samme som til fjellfolket, opplyser Røde Kors.

– Vær forberedt, studer værmelding og draftet, planlegg turen og meld fra hvor dere drar. Man bør også være oppmerksom på endringer i vær- og føreforhold fra man drar ut om morgenen og til man skal tilbake om ettermiddagen, sier Danielsen.

