Denne gruppen er også de hardest rammede, både i smitte og alvorlig syke.

Det er vanlig å mellomlande, og hvert fjerde fly fra Dubai og Istanbul som ankom Gardermoen hadde med seg virus. En stor del av smitten i Oslo i dag kommer fra rundt 30 importtilfeller. Deretter har det spredd seg til familie og venner, og så videre.

– Trafikken på langrutene består hovedsakelig av personer med opprinnelse utenfor Norge, sier en ansatt på Gardermoen til Aftenposten. Det er land som Pakistan, Somalia, Irak, Iran og Afghanistan.

– Vi får høre direkte av de reisende at oppholdene hovedsakelig er besøk hos familie i nevnte land, sier han. Det er bare tillatt med «nødvendig reiser», slik som å besøke alvorlig syke familiemedlemmer.

Tybring-Gjedde: – Nordmenn flest holder seg i Norge nå – det burde innvandrerne også gjøre

Legene Usman Rana, Sheraz Yaqub og Usman A. Mushtaq mener det er altfor mange som reiser til Pakistan på ferie.

– Vi opplever det som svært bekymringsfullt at den tredje bølgen av covid-19-smitte ikke hindrer norskpakistanere fra å reise til Pakistan på unødvendige fritidsreiser, skriver i Aftenposten.

Legene skriver også at statistikk fra Storbritannia viser at pakistanere blir oftere smittet, og at de er mindre motstandsdyktige mot viruset.

Den tredje bølgen har rammet innvandrere mer enn de tidligere, og i dag er 57 prosent av de nyinnlagte pasientene er født i utlandet. Likevel har myndighetene brukt ressurser på å informere innvandrere. I ukene 10 og 11 var det over 1500 smittede per 100.000 norskpakistanere. FHI opplyser at 12 prosent av de som ankom Norge fra Pakistan har avgitt positiv test.

Det vanlig for mange pakistanere å feriere i hjemlandet i påsken. De har blitt advart mot å reise i år. Ifølge VOA News er ti prosent av testene i Pakistan nå positive. Tilsvarende tall for Norge er to til tre prosent.

