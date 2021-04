annonse

annonse

Folkehelseinstituttet (FHI) ble informert om en svindel-epost sendt i instituttets navn torsdag. Eposten ble sendt til én person og var en aprilspøk, opplyser FHI ifølge NTB.

– Dagens undersøkelser har vist at den falske eposten kun var sendt til én mottaker og var en aprilspøk. Våre systemer fanget det opp da vedkommende utga seg for å være FHI, sier de på Twitter.

Ville lure kjæresten

Mannen som stod bak eposten er ifølge NRK en 35 år gammel mann fra Oslo som ville lure kjæresten. Han meldte selv fra til FHI etter å ha lest om saken fordi han mistenkte at han kunne være opphavet til trøbbelet.

annonse

Han beklaget og ba om unnskyldning. FHI har ikke bestemt seg for om de skal anmelde mannen. De sa tidligere torsdag at de anså det som alvorlig at noen forsøkte å utgi seg som dem.

FHI sa tidligere at de fikk tilsendt kopi av to svindel-eposter som tilsynelatende har blitt sendt ut fra FHI, med tittelen «Registrert smitte», men nå oppgir de altså at det bare gjelder én epost.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474