annonse

annonse

Det ble funnet til sammen 140 kilo sprengstoff i Arendal, Grimstad og Tvedestrand.

Fem menn i 20-årene er siktet for ulovlig befatning med sprengstoff. Fire av dem ble varetektsfengslet, men tre av dem ble løslatt tirsdag og onsdag, skriver Agderposten.

– Vi anser ikke lenger behovet for å holde dem varetektsfengslet. At de løslates, henger ikke sammen med hvor alvorlig vi anser saken å være eller graden av mistanke mot dem. Det handler om at vi ikke lenger vurderer faren for bevisforspillelse slik at det er nødvendig å holde dem fengslet, sier etterforskningsleder Helge Torsvik, skriver NTB.

annonse

På to adresser i Arendal og Grimstad ble det gjort funn av flere kilo sprengstoff og to dager senere ble det gjort ytterligere funn av mengder sprengstoff i Tvedestrand.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474