Berlin har mye erfaring med krigføring, og den tyske Bundeswehrs Puma kan være ett av de beste pansrede personellkjøretøyene (IFV) som eksisterer i verden i dag.

The National Interest rapporterer at Tysklands nye pansrede personellkjøretøy – Puma – kan være én av de best beskyttede kjøretøyene i IFV-klassen i verden. Designet kom først i produksjon på begynnelsen av 2010-tallet, og erstattet det eldre IFV-et Marder (tysk for mår) fra 1970-tallet. Selv om de to kjøretøyene ser like ut utad, skiller de seg betraktelig i med tanke på deres kapasiteter på slagmarken.

Puma tilbyr forbedringer over hele linja – inkludert ildkraft, beskyttelse og mobilitet. Denne videoen som nylig er lagt ut av Tysklands Bundeswehr gir et godt inntrykk av Pumas evner, med vekt på IFV-ets kommunikasjonsevner.

«Autokanon»

En av Pumas mest spektakulære aspekter er dens 30 mm «autokanon», som kan skyte en rekke prosjektiler og treffe mål med nøyaktighet på en distanse på opptil 3000 meter. Selv om Pumas 30mm-ammunisjon er klart mindre og derfor ikke så kraftig som andre lignende europeiske IFV-er, gir den nyttige fordeler i form av vektbesparelser og økt ammunisjonskapasitet.

Pumas autokanon kan skyte to forskjellige typer ammunisjon: Én til bruk mot pansrede kjøretøy og én til bruk mot infanteri og andre mål – inkludert fiender som er beskyttet av skyttergraver, lave vegger eller annen lignende beskyttelse.

Panser

Ved siden av bevæpningen kan Puma også skryte av sin «modulære panserbeskyttelsespakke», som kan justeres for å motvirke et bredt spekter av forventede trusler – inkludert «håndholdte antitankvåpen, middelkalibervåpen, artillerifragmenter og bomber».

I tillegg til det modulære panseret, er Puma ytterligere beskyttet av et aktivt beskyttelsessystem som kan oppdage innkommende missiler eller lasermarkører for missiler. Systemet, kjent som MUSS, kan spore opptil fire trusler på samme tid.

Andre fordeler

Pumas utmerkede pansrede beskyttelse forbedres ytterligere av et relativt jevnt, lavprofildesign som gir en relativt liten silhuett med tanke på IFV-ets størrelse. Dette bildet gir en god følelse av Pumas interne oppsett og hvordan de tre besetningsmedlemmene og seks soldatene vil bli transportert.

Puma har en kompakt motor med ti sylindre som gir høy ytelse. Med sine 1100 hestekrefter, har IFV-et nesten 25 hestekrefter per tonn i sin tyngste og mest pansrede konfigurasjon. (Til sammenligning veier den amerikanske M1 Abrams-tanken over 70 tonn og er utstyrt med 1500 hestekrefter, noe som gir Abrams omtrent 20 hestekrefter per tonn vekt.)

Med et sunt fornuftig design i kombinasjon med tysk ingeniørskap som gir høy ytelse, er Pumaen uten tvil ett av – om ikke det beste – pansrede infanterikampkjøretøyet i verden.

