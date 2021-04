annonse

annonse

Et amerikansk par er siktet for støtte til en terrororganisasjon, etter forsøk på å ta seg om bord på et skip med kurs mot Jemen, med sikte på å slutte seg til IS.

Ekteparet, en mann fra New York og en dame fra Alabama, ble stoppet da de var på vei om bord på et skip i New Jersey, melder det amerikanske justisdepartementet.

Mannen har ifølge opplysninger fra myndighetene gitt utrykk for ekstreme holdninger siden 2019. Han skal ha sagt at han støttet Den islamske stat (IS) i en samtale med en undercoveragent. Han skal også ha opplyst agenten om at han har ønsket å gjennomføre angrep mot amerikanske mål.

annonse

Ekteparet hadde bestemt seg for å reise til Jemen for å slutte seg til IS der, ifølge justisdepartementet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474