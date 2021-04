annonse

Ifølge ESPN skal Conor McGregor møte Dustin Poirier til en tredje kamp mellom de to 10. juli. McGregor ble knocket ut av Poirier i januar.

ESPN skriver at McGregor skal ha skrevet under på kontrakten for å møtes en tredje gang for mange uker siden. Like etter tapet for Poirier i januar gjorde iren det klart at han ville møte nettopp Poirier i hans neste kamp.

Den tredje kampen mellom de to er ryktet å bli en av de mest lukrative i UFCs historie, melder NTB

Det er fortsatt uvisst hvor kampen skal finne sted, men ESPN skriver at mye tyder på at det blir foran tilskuere. Da de møttes i januar i Abu Dhabi var det et tusentall som hadde fått billetter.

