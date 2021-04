annonse

President Joe Bidens sønn, Hunter Biden, innrømmet under et CBS News-intervju som ble kringkastet fredag at den bærbare datamaskinen i sentrum for en skandale under presidentkampanjen i 2020 kan være hans.

New York Post var første ute med historien om en MacBook Pro som ble levert for reparasjon til en PC-reparatørbutikk i Delaware og overlevert til FBI i desember samme år.

Den bærbare datamaskinen inneholdt angivelig e-poster som beskrev Hunter Bidens tvilsomme forretningsforbindelser med Burisma, et ukrainsk naturgasselskap, og potensielle forretningsavtaler med et kinesisk energiselskap.

Intervjuet

– Var den bærbare datamaskinen din?, spurte CBS Sunday Morning-programleder Tracy Smith.

– Jeg vet virkelig ikke, svarte Biden.

– Jeg vet. Men du vet at det er…, fortsatte Smith, før Biden avbrøt henne og insisterte:

– Jeg vet virkelig ikke.

– OK, så du vet ikke om den bærbare datamaskinen var din eller ikke?, fortsatte Smith.

– Jeg aner ikke. Jeg aner ikke, svarte Biden.

– Så, den kan ha vært din?, fortsatte Smith:

– Selvfølgelig. Det kan være at en bærbar PC der ute ble stjålet fra meg. Det kan være at jeg ble hacket. Det kan være at det var russisk etterretning. Det kan være at den ble stjålet fra meg, sa Biden.

