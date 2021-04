annonse

Saken om lille Ulrik (4) har skapt engasjement.

Lille Ulrik (4) fra Sunnmøre lider av en mutert versjon av øyesykdommen Regnitis Pigmentosa (RP). Syv andre personer i Norge lider av samme sykdom.

RP rammer netthinnen og gjør at synsfeltet gradvis blir mørkere og mer innsnevret. Totalt 1 500 personer har diagnosen RP i Norge, mens kun syv har den svært sjeldne og muterte varianten av sykdommen. Ulrik er en av disse. Synet hans kan med svært god sannsynlighet reddes med behandlingen Luxturna. Men det har staten, ved beslutningsforumet Nye metoder, sagt nei til, med begrunnelse i den høye kostnaden og det de mener er tvil om langtidseffekten av behandlingen.

Dermed er Ulrik og hans familie overlatt til seg selv. Saken har engasjert og lesere har kontaktet Resett og fortalt om en innsamlingsaksjon på spleis.no.

Takknemlig

I skrivende stund er det samlet inn over 2,5 millioner kroner og over 11.000 personer har bidratt. Målet er 8 millioner kroner.

– For et land vi bor, for et fantastisk folk som heier på Ulrik, og ønsker å hjelpe oss med å nå målet om operasjon. Vi hadde aldri klart det uten dere, nå som den norske stat ikke ønsker å hjelpe. Vi kan ikke få takket dere nok, skriver familien i en respons på folks generøsitet.

Selv om pengene strømmer inn, er det fortsatt et godt stykke igjen til familien sitter med åtte millioner kroner, som skal til for å redde Ulriks syn.

