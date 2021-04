annonse

Det koker og ulmer på grasrota blant Oslos innbyggere, som nå føler seg nært sagt okkupert og tilsidesatt i en rekke demokratiske prosesser.

Det dystopiske og feiladministrerte landskapet som brer om seg, er hverken vakkert eller videre tillitvekkende. Byrådet viser sitt sanne maktarrogante ansikt der de i god sovjetisk ånd durer frem uten å ta hensyn til borgerne de er satt til å forvalte felleskapet på vegne av. Overalt i Oslo tar nå innbyggere til motmæle mot de regelrette overgrep som innbyggerne utsettes for. Sykkelfelt blir etablert f.eks på Grorud, Ammerud, Kalbakken, St. Hanshaugen, Grefsen, Oppsal og på Frogner. Absolutt hele byen er berørt. Beboere på Frogner har avslørt at byrådets fremgangsmåte bryter med forvaltningsloven og har samlet sammen nok penger til å saksøke kommunen!

Oslo ser ut som en krigssone. Trær sages ned, asfalt rives opp, parkeringsplasser fjernes, offentlige rom skapes om fra levende og trivelige oppholdsområder til døde bysentre med utemøbler i tre som råtner og som aldri brukes av noen.

Rådhusplassen er død og minner mer om Moskvas Røde plass enn det hyggelige livlige torg det var ment å være. En mikroskopisk krattskog på Midtstuen skal vernes slik at barn av rike på vestkanten ikke skal kunne bygge tennisbane. Barn av rike har ikke samme menneskeverdet enn andre barn, må vite. Samtidig er det helt greit å rasere skogen på Sognsvann for å bygge ett parkanlegg til 8 millioner kroner ingen har bedt om eller trenger, samtidig som man ikke hadde råd til å bevilge 1.2 millioner til ekstraundervisning ved VGS. Smarte barn er ikke populære i byrådet. Jo dummere jo bedre, da har de sikret seg en generasjon syklende stemmekveg. Ved Sognsvann har byrådet allerede satt opp ett ulovlig gjerde for å hindre ferdsel i utmark under dekke av å være ett gjerde for beitende sau. Men pytt sann, den grunnlovfestede retten til å ferdes i utmark, også kalt allemannsretten, er kanskje ikke noe å ta hensyn til?

Forbudspartiet ville vært et passende navn på MDG. Forbud mot bensin og dieselbiler, forbud mot parkeringsplasser, forbud mot oljeindustri, forbud mot kjøttreklame eller forbud mot reklame for flyreiser, skriver finansnestor Jan Petter Sissener i Nettavisen. Jeg kunne ikke vært mer enig, Laningrad er ikke gledens by, det er forbudets by.

Laninismen, et gufs fra fortiden

Men vent nå litt, har vi ikke hørt om noe slikt før? Hva er det så vi opplever, hvilken ideologi er det som får forpeste det politiske klimaet i Oslo, og landet forøvrig? Den nye politiske retningen kan oppsummeres som Laninisme, etter deres forfører Lan Marie Berg. Dem som bekjenner seg til Laninismen er Grønnegardistene eller Laninister. En nidkjær fanatisk gjeng; blottet for evne til rasjonell tenkning; styrt av følelser og impulser.

Laninismen bryr seg ikke om estetikk, historie, vakker arkitektur eller kultur for den saks skyld. Det er fordi Laninismen kun er forankret i tanken om egen fortreffelighet og maktutøvelse med en fullstendig forutsetningsløshet (kunnskapsløshet) som det bærende fundament. Laninistene ønsket å sage ned alle kastanjetrærene i Bygdøy Allé fordi de kan. Laninistene jobber hver dag iherdig for å ensrette bybildet, fordi de ønsker å ødelegge det som er vakkert og skape byen om til et brutalistisk goldt betongmausoleum over feilslått politikk.

Laninistene ønsket å skjære ned de flere hundre år gamle eiketrærene som leder opp til Bygdøy Kongsgård for å bane vei for deres hellige ku, nemlig sykkelen. Laninistisk politikk fører til tredobling i bruken av veisalt, slik at alt liv som vokser ved siden av veiene visner og dør. Den hellige kua skal frem i minus 20 grader om vinteren, drit i miljøskadene.

Laninister elsker å støpe betong, sage ned trær og legge grå og livløs granitt i sentrum for å øke trivselen. Rainer Stange, president Norske landskapsarkitekters forening (NLA) skriver følgende i OA «Det er skuffende at Oslos satsning på grønn mobilitet, altså sykkel, skal gå på bekostning av bytrærne våre. Vi er gjennom en rekke oppslag i media blitt oppmerksomme på omfattende felling av enkelttrær, trerekker og alléer i forbindelse med ombygging av eksisterende gater for sykkeltilrettelegging. Det er ikke i samsvar med politiske mål i kommuneplanen eller faglige føringene i gatenormalen, at gamle og utvokste trær felles på denne måten.»

En sentral plass i Laninsismen er forakten for hardt arbeid og privat næringsliv. Resultatet er butikkdød og hindringer for privat næringsliv. I det Laninistsike manifest er gårdbrukere (Kulakker) som har hatt leiekontrakt med kommunen i generasjoner uønsket, nå skal de jages vekk fra sine hjem i Maridalen hvor de har bodd i hundrevis av år. Jorden skal sannsynligvis omfordeles til ivrige Grønnegardister i ett felles økologisk glutenfritt soyavegankjøttproduserende kollektivbruk.

Når forføreren blir svar skyldig for sitt ansvar for over 15.000 lovbrudd i sin egen etat, skulle man tro at Laninistenes øverste leder tok ansvar. Istedet ble det sykemelding på skattebetalernes regning. Når det ble innkalt til pressekonferanse var det flere PR-rådgivere på podiet enn ansvarlige politikere. Lanin selv svarte ikke på spørsmål fra en servil presse, det gjorde propagandakontorets utsendte kommissærer. Laninsimen er så hul og meningsløs at det må til mye fluff og PR, eller propaganda som det også kalles for å selge budskapet til folket. Heldigvis – dessverre for Laninistene – er folk flest utstyrt med hjerne og øyne. De ser at det er langt mellom liv og lære i Laningrad. Det er kanskje derfor det gryende opprøret nå brer om seg i bydel etter bydel.

Laninismens slagord begynner å bli tydelig: «En vanskeligere hverdag for folk flest!»

Sakte men sikkert forvandles Oslo fra en varm og inkluderende by med plass til alle til Laningrad. Byen der ingenting fungerer, med alle budsjetter vokser og sprekker. En by der det verken er plass til barnefamilier, personer med nedsatt funksjonsevne, pensjonister eller andre som bare vil leve greie og ukompliserte liv. Mennesker som kun krever at lokaldemokratiet blir hensyntatt og at demokratiske prosesser følger lover, forskrifter og regler. Men i Laningrad er ikke lover, regler og forskrifter viktige, i Laningrad er det Laninismen som råder og den trumfer alt. Det er ingen grunn til å klage, for Oslos borgere valgte dette selv den dagen de stemte på dem som gikk til valg på å ødelegge livene deres. La dette stå til skrekk og advarsel til andre byer og tettsteder om hva man har i vente om man inviterer Laninismen inn i varmen.

