Danmarks statsminister, Mette Frederiksen, fikk i vinter kritikk etter masseslaktning av alle landets mink.

Det største politiske problem var ikke at over 15 millioner mink måtte bøte med livet, eller at det kostet samfunnet 18,8 milliarder kroner, men at staten gjennomførte det uten hjemmel i loven.

Nå har Danmark en plan for gjenåpning av samfunnet, og restriksjonene loves å bli fjernet helt når alle over 50 er vaksinert. Kanskje det blir med bedre hell enn med minken?

Mvh

Niels Gerhard