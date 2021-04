annonse

annonse

Stealthbombeflyet Tupolev PAK-DA har et nytt helt post-sovjetisk design, og vil kunne bevæpnes med hypersoniske missiler og atomvåpen.

Ifølge The National Interest, omtales PAK-DA sm en langsiktig erstatning for Tu-160M og Tu-22M3. Mens de to sistnevnte bombeflyene – og for den saks skyld mye av Russlands luftvåpen – er etterkommere av flere tiår gamle sovjetiske militærfly, utvikles PAK-DA på grunnlag av et helt nytt flyskrogdesign.

Tupolevs ledende ingeniør, Igor Shevchuk, uttrykker det slik: «PAK-DA er en fundamentalt ny kriger, basert på nye konseptuelle løsninger.»

annonse

Ferdigdesignet og produsert

Russiske forsvarskilder avslørte sommeren 2020 at det endelige designet til PAK-DAs var ferdiggjort, etter nesten ett tiår med debatt og omfattende forsknings- og utviklingsarbeid.

Det ble også kunngjort at produsenten, United Aircraft Corporation (UAC), hadde startet arbeidet med den første PAK-DA-prototypen, som skulle være ferdigkonstruert i 2021. I desember 2020 ble det rapportert at så mange som tre PAK-DA prototyper allerede var i produksjon.

annonse

Russisk media rapporterte tidligere denne måneden at PAK-DA hadde fullført et tidlig sett med ytelsestester – med stor suksess.

En innsidekilde fra forsvarsindustrien fortalte det russiske nyhetsbyrået RIA at PAK-DA vil være i stand til å trenge gjennom de ytre lagene av NATOs luftvernsystemer uten å bli oppdaget. Kilden la til at stealthbombeflyet vil være i stand til å avfyre noen av våpnene i arsenalet sitt utenfor det effektive forsvarsområdet til vestlige luftvernsystemer.

Mye ukjent

PAK-DAs konkrete spesifikasjoner er fortsatt ukjente. Det er likevel allment antatt – dog ikke bekreftet – at PAK-DA vil ha en operasjonell rekkevidde på omtrent 12.000 km og en maksimal nyttelast på opptil 30 tonn. I likhet med sine kinesiske og amerikanske sjettegenerasjons motparter, er PAK-DA et tungt subsonisk bombefly som prioriterer rekkevidde og dyp penetrasjonsevne fremfor rå hastighet og manøvrerbarhet.

En kommandant i Russlands luftfartsstyrker, Viktor Bondarev, forklarer hvorfor: «Det er umulig å bygge ett missilbærende bombefly som er usynlig for radarer og samtidig hypersonisk. Dette er grunnen til at det settes fokus på stealth-egenskaper.»

Bomberen kan bære både konvensjonell og kjernefysisk nyttelast, inkludert hypersoniske missiler, selv om dem eksakte komposisjonen til våpenarsenalet fortsatt er ukjent.

annonse

PAK-DA vil angivelig serieproduseres fra og med 2027. Det er ukjent hvor mange produksjonsenheter som er planlagt, men gitt at Russlands flyindustri aktivt forfølger et parallelt moderniseringsarbeid for sine Sovjet-æra bombefly, ser det ut til at militæret ikke forventer å bestille et stort antall PAK-DA med det første. Gitt den dyre og teknisk krevende karakteren til PAK-DA-prosjektet, vil Russlands forsvarsdepartement sannsynligvis først anskaffe et mindre antall, med planer om å gå til innkjøp av flere modeller i de kommende årene.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474