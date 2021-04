annonse

annonse

Hvis du får tilbud om coronavaksine før tiden er det nesten som å vinne i lotto, mener Oslo kommune. Vaksinemotstanderne raser.

I forrige måned gikk nyheten om enkelte dødsfall etter vaksinasjon verden rundt. Noen helsearbeidere har blitt alvorlig syke, og enkelte har dødd, etter å ha blitt vaksinert med AstraZeneca-vaksinen. Om det er en reell sammenheng er imidlertid ikke klart.

I Tyskland ble det rapportert om ni dødsfall og 31 tilfeller av blodpropp fra personer som hadde tatt AstraZeneca-vaksinen. Ifølge NTB har 45 personer dødd og 258 personer har fått alvorlige blodpropp, etter å ha blitt vaksinert med AstraZeneca-vaksinen.

annonse

Fredag kom meldingen om at britiske helsemyndigheter har registrert 30 tilfeller av en sjelden blodpropp blant personer som har fått coronavaksinen fra AstraZeneca.

– Vinne i lotto

Selv om disse bivirkningene bekymrer, er målet å hastevaksinere flest mulig. Det ønsker også Oslo kommune.

annonse

Torsdag publiserte Dagbladet en sak etter å ha intervjuet kommunikasjonsrådgiver Kjartan Sverdrup i Oslo kommune. Han hevder at det er som å vinne i lotto for de som har kommet før andre i prioriteringsrekkefølgen for å få coronavaksinen.

– I all hovedsak kaller vi inn personer i henhold til FHIs prioriteringsrekkefølge. Men det har også forekommet noen svært få tilfeller av at vi har kalt inn personer fra andre grupper. For eksempel hvis klokka er 21 på kvelden, og vaksinedosene er i ferd med å nå sin utløpsdato, så kan det hende at vi ringer helt fram til at noen svarer, sier Sverdrup til Dagbladet og legger til:

– Det er nesten som å vinne i Lotto.

Onsdag opplyste Folkehelseinstituttet at de ser for seg å kunne tilby alle personer over 18 år i Norge vaksine innen midten av juli. De ser også for seg å gi det samme tilbudet til alle i risikogruppene innen utgangen av april.

– Russisk rulett

De siste ukene har ulike massemedier kjørt flere saker der de har intervjuet personer som kritiserer folk som unnlater å vaksinere seg, fordi de heller vil på hytteferie.

annonse

En person NRK intervjuet kalte de som ikke tok coronavaksinen for «tjukke i huet».

I Dagbladets kommentarfelt er det ikke alle som er like begeistret for formuleringen «som å vinne i lotto» hva gjelder vaksinasjon.

– Som å vinne i lotto? Mer som å tape i russisk rulett, skriver en person.

– Den lottoen spiller ikke jeg, skriver en annen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474