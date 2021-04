annonse

annonse

Noen av Resetts lesere har kanskje sett den fengende musikkvideoen «Patria y vida» (Fedrelandet og livet) av Yotuel Romero og cubanske musikere.

Etter få dager på Youtube hadde den nådd hele tre millioner visninger. På minnepinner i Havana og på internett i Miami der mange eksilcubanere bor, hører unge og gamle på de fengende rytmene og den sterke teksten. Den svært populære sangen har fått Cubas ledere til å bli fly forbannet.

annonse

Kommunistpartiets hovedorgan Granma skriver at «sangen er full av hat». President Diaz-Canel som i virkeligheten er en marionett for Raul Castro og hans nærmeste, har kommentert sangen, dog uten å navngi noen. Romero ble invitert til Europaparlamentet 26. februar for å snakke om undertrykkingen på Cuba.

Dette var neppe særlig populært blant Cubas ledere. Så hvordan kan en vakker sang skape så sterke følelser? For å forstå det, må man gå tilbake til diktatoren Fidel Castros kanskje mest kjente slagord – «Patria o muerte» (Fedrelandet eller døden) som henspiller på at Cubas folk heller ville gå i døden for å forsvare revolusjonen enn å miste fedrelandet sitt. Daglig kan man se symbolske «Patria o muerte» i aviser og andre medier. Men etter 60 år med «kommunisme» (om det er riktig å kalle Cuba er kommunistisk land er et interessant tema, men det er en annen diskusjon) er folk flest trett og lei og ropet om ytringsfrihet og demokrati øker i styrke.

Les også: Cuba har femdoblet minstelønna

annonse

Med ordene «Ikke flere løgner, mitt folk ber om frihet» / «Ikke flere doktriner, la oss ikke rope Fedrelandet eller døden, men Fedrelandet og livet» og «Hvem sier at Cuba er deres, hvis mitt Cuba tilhører hele mitt folk?» angriper sangen dødskulten av den avdøde diktatoren Fidel Castro og er således en alvorlig utfordring for Raul Castro og hans medløpere. Dette kommer samtidig som Cubas nye valutaregime (den famøse Cuban Convertible ble fjernet 1. januar) ser ut til å bli en fiasko. Landets tre viktigste inntektskilder – 1) overføring av penger fra eksilcubanere i USA og andre land til gjenværende familie på Cuba, 2) slavehandelen med cubanske leger (Cuba har kanskje 50 tusen leger i andre land. Disse lever under forhold som berettiger bruken av ordet slaveri) og 3) turisme, viser alle så vidt det er mulig å vite lavere inntekter for diktaturet.

Ekstrem varemangel i regimets spesielle dollarbutikker demonstrerer at de ikke klarer å kjøpe eller produsere de meste elementære produkter. Det eneste det ikke virker å være mangel på er cubansk rom. Kanskje diktaturet på Cuba går mot sitt endelikt. I så fall kan sangen «Patria y vida» ha spilt en liten, men viktig rolle. Vi norske bør nikke gjenkjennende til ønsket om fedrelandet og livet. De henger nøye samme for mange av oss. La oss være stolte av vår kjærlighet til Norge.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474