En rapport avdekker at det korrupte kongedømme Saudi-Arabia har brukt 10-15 milliarder kroner på «sportsvasking».

Dette kommer frem i en rapport fra menneskerettsorganisasjonen Grant Liberty, skriver The Guardian. Pengene har gått til store internasjonalt profilerte sportsbegivenheter. Hensikten er å rette opp landets haltende omdømme. Listen over dårlige omdømmesaker er lang; krigen i Jemen, drapet på Jamal Khashoggi, kvinneundertrykkelse samt offentlige henrettelser og pisking.

Nabolandet Qatar skal arrangere VM i fotball i 2022. Qatar er også et enevelde. Landet har også enorme oljeressurser – og vant frem i kampen om å arrangere VM i fotball. Så satte de igang et stort byggeprosjekt, der de tok i bruk underbetalte arbeidere fra utviklingsland. Det rapporteres at flere tusen har omkommet på grunn av manglende sikkerhet – og om dårlige arbeidsforhold. Det samme skjer i Saudi-Arabia, det er sportsvaskingens bakside.

Grant Liberty opplyser at penger strømmer inn til sjakk- og golfstevner. 500 millioner kroner gikk til tenniskonkurransen Saudi Cup. En hestestevne deler ut premier på nær 200 millioner kroner. Kongedømme har inngått en avtale med Formel 1, der skal de over ti år sportsvaske 600 millioner kroner. Formel 1 begynner i disse dager i byen Jedda i Saudi Arabia.

Sportsvasking er en langsiktig strategi for å sette despoter i et bedre lys. Planen er å omskape Saudi Arabia til en ledende land for arrangementer og turisme. Kronprins Mohammed bin Salman lanserte for fem år siden «Vision2030». En plan der Saudi Arabia skal reformeres sosialt og økonomisk, og landet skal gjøres mindre avhengig av olje.

Sportsvaskingen er et ledd i å vise frem Saudi-Arabia som et vennlig og fremtidsrettet land. Et sted der det også er gode økonomisk muligheter. Dette gjøres med arrangementer som gir oppmerksomhet. Da kan de invitere kunder til boksekampen «Clash on the Dunes» i Riyadh mellom Andy Ruiz Jr and Anthony Joshua. Den kostet noen hundre millioner kroner. Eller «Saudi International men’s golf tournament» og «Saudi Arabian Masters snooker tournament».

– Saudi-Arabia forsøker å bruke populariteten til verdens mest berømte sportsutøvere for å dekke over brutalitet, tortur og drap, sier Lucy Rae fra Grant Liberty, og legger til at sportsutøvere har endt opp som brikker i et kynisk spill:

– De har ikke blitt spurt om å bli en del av en kynisk plan for å fjerne verdens oppmerksomhet fra brutalitet – men det er det som skjer.

