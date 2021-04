annonse

Drapssiktede Tom Hagen skal ha møtt «kryptomannen» kort tid før Anne Elisabeth Hagens forsvinning, ifølge TV 2s kilder. Politiet mener de kan dokumentere dette.

Både Hagen og kryptomannen har sagt at de ikke hadde møttes på flere måneder før forsvinningen, men politiet mener å kunne dokumentere at de har møttes flere ganger tettere opp mot forsvinningen, oppgir anonyme kilder til TV 2.

Det blir ikke oppgitt nøyaktig når det siste møtet var. Men ifølge det TV 2 får opplyst, skal de ha møttes jevnlig fram til høsten 2018. Et vitne har fortalt politiet at han så «kryptomannen» på Hagens arbeidsplass på Futurum Næringspark i Lørenskog i oktober.

De skal også ha møttes flere ganger enn Hagen har oppgitt.

Den såkalte «kryptomannen», en mann i 30-årene bosatt på Østlandet, er siktet for medvirkning til frihetsberøvelse. Han har hele veien nektet for å ha noe med saken å gjøre.

Sentralt i saken er at det i et trusselbrev ble krevd 9 millioner euro løsepenger i kryptovalutaen monero, samt at all kommunikasjon skulle skje via bitcoin, en annen kryptovaluta. Man kan legge igjen korte beskjeder i den såkalte blokkjeden.

Verken politiet eller Hagens forsvarer Svein Holden vil kommentere TV 2s opplysninger. Hagen nekter straffskyld.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog 31. oktober i 2018. Ektemannen Tom Hagen ble siktet for drap eller medvirkning til drap 28. april i fjor, noe som var en dramatisk omvridning i saken.

