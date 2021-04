annonse

En meningsmåling avdekker at et flertall av tyskerne støtter strengere tiltak.

Hele 67 prosent svarte at de er enig enda strengere innordninger.

Bakgrunnen for meningsmålingen av at leger mener det er behov for sosial nedstenging i to-tre uker for å hindre at sykehusene blir overbelastet, skriver NTB.

48 prosent mener at tiltakene i dag ikke er strenge nok, og det er en økning på 16 prosent på litt over to uker. Bare 24 prosent svarte at dagen tiltak var nok.

Men når kommer til vaksinering er det mer enighet, da oppgir 83 prosent at de er mindre fornøyd eller ikke fornøyd. De mener at vaksineringen går for tregt.

