– Hans mest avslørende låt noensinne.

26. mars slapp den amerikanske rapperen Lil Nas X sin seneste låt, «Montero (Call Me by Your Name)». Dette skriver Sony Music i en pressemelding.

Låten er oppkalt etter den prisvinnende LHBT-filmen «Call Me by Your Name» fra 2017, og fikk dessuten æren av å rulle over TV-skjermene under Super Bowl i 2021.

Les også: Straffedømt flere ganger fra 2012 til 2020 – får plateutgivelse av Sony Music



Men ved inngangen til påskehøytiden er det hverken engler eller gule kyllinger som er tema for musikkvideoen, men dampende svette brystkasser, rosa parykk og lapdance på selveste Styggens fang – med klare homo-erotiske undertoner.

Sony Music skriver at låten er en ærlig og sårbar, men samtidig selvsikker beretning om hvem Montero Hill, som Lil Nas X egentlig heter, er blitt.

Dette er Lil Nas X’ mest avslørende stykke musikk noensinne, slår labelen fast.

– Musikkvideoen er fullpakket med bibelske referanser og nikk til gresk mytologi, samtidig som Lil Nas X byr på sin egen historie om fristelse, fordømmelse, og eierskap til egen seksualitet, reklamerer Sony Music Norge.

Resultatet kan du se her:

