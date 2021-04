annonse

Vi må vel begynne å innse at USA med sterkt tvilsomme metoder har valgt en president som står for det stikk motsatte av hva de fleste Resettlesere synes er en god samfunnsutvikling. Men mens Joe Biden soser rundt i tåkeheimen og lar globalistene herje fritt, så synes jeg det er på plass å ta lærdom av Trumps tap, og forsøke å se på hva vi kan gjøre mot vårt eget valg i høst.

Ann Coulter har påpekt det gang etter gang at innvandring er et vinneremne i valg i USA, men bare Trump i 2016, har turt å bruke emnet, trolig fordi han var uavhengig av rike sponsorer. I 2020 var han derimot mer opptatt av å favne om det multikulturelle USA, enn å fokusere på hva som er viktig for hans base, som er hvite velgere. Trump hylles for å ha fått flest såkalt ikke-hvite (dvs. svarte, latinos, asiater og jøder) stemmer som republikansk kandidat på over 60 år. Men sannheten er at den fremdeles ligger på skarve 25 prosent. Det er ikke nok til å vinne valg i USA.

Det ser dessverre ut til at vestlig kultur med fokus på kristen moral og etikk, frihet, kapitalisme, personlig ansvar, privat eiendomsrett, kjernefamilien, langsiktig tankegang, patriotisme, lojalitet, høy arbeidsmoral, erfaring og kunnskap, ikke er noe som slår an blant kulturer fra ikke-vestlige land. Det som ser ut til å slå an er å gjøre etniske minoriteter til undertrykte grupper som trenger finansiell omsorg av en sterk stat, samtidig som man ser landet sitt som undertrykkende mot minoriteter, selv når minoritetene kommer i majoriteten.

Joe Biden vant 47 av de 50 største byene i USA. Det er fullt forståelig, siden vi også i Norge er iferd med å få en overklasse av overbetalte offentlig ansatte i storbyene, som suger skatter og avgifter fra innbyggerne sine, og deler det ut til venstresidens velgere. Det som er mer uforståelig er at hvit middelklasse som flykter i milliontall fra stater som California og New York, grunnet høyt skattetrykk og kriminalitet, fortsetter å stemme på demokratene selv om man flytter til andre stater.

Byene gir folk muligheten for frihet fra ansvar, mens i landlige strøk må man ta mer ansvar for eget liv og lokalsamfunnet. Tilhengere av innvandring vil jo si at såkalte ikke-hvite er like opptatt av frihet som hvite er. Til det vil jeg kort og godt si: Nei, det er de ikke! Frihet fra ansvar er ikke frihet. De store politiske skillelinjene er ikke lenger inntekt, religion eller ideologi, men etnisitet og lojalitet. Både USA og Norge er i ferd med å bytte ut et folk, ikke bare etnisk, men også kulturelt og moralsk. Norsk MSM liker å si at velgerne går til venstre, sannheten er vel at vi bytter ut velgerne våre.

President Biden har innsett hva som ga ham valgseieren, nemlig innvandrere fra den tredje verden. Grensen mot Mexico kan nå sies å stå på vidt gap, og alle under 18 år som ikke er i følge med sine foreldre får nå opphold i USA, kvoteflyktningene økes fra 15 000 under Trump til 125 000 dette år, med langt større økninger i vente de neste årene .Den konservative giganten Pat Buchanan har forøvrig kalt Demokratene i USA en samling av rivaliserende stammer som har funnet sammen for felles plyndring. Utrolig godt sagt, samme som venstresiden i Norge.

Den venstreorienterte sosiologen Robert Putnam har ved grundig forskning vist at innvandring skader den sosiale kapitalen, dvs. sosiale nettverk, som menneskenes evne til å samarbeide, tilliten vi har til hverandre o.l. Steder med stor innvandring får mer fremmedgjøring, mer mistillit mellom folk, mer egoisme, folk blir mer ulykkelige, de trekker seg bort fra samfunnsaktiviteter osv., kort sagt det vi har sett i Norge de siste 40 år. Putnam sammenligner innvandring med å ha en svært høy fattigdomsrate i etnisk homogene samfunn. Nå har spesielt venstresiden bestemt seg for at innvandring er en styrke og berikelse for samfunnet. Det er selvsagt loddrett løgn, men det er en forutsetning for venstresidens overlevelse, for venstresiden lever på splittelse og misnøye i samfunnet. Og med norsk venstreside så regner jeg selvfølgelig både politisk venstreside, men også globalistene på høyresiden.

Hva gjør innvandring så problematisk i disse tider? Globaliseringen har ført til en massiv utflagging av godt betalte industriarbeidsplasser, som tradisjonelt har vært besatt av hvite menn. Samtidig har grensene stort sett vært åpne for innvandrere fra u-land som har klart å kjøpe en flybillett. Dette er personer stort sett uten forutsetninger for å fungere i et moderne vestlig samfunn.

Det gjør bl.a. at Norge nå har 350 000 personer på uføretrygd, i tillegg til en million ansatte i offentlig sektor, med 20 dager egenmelding, hjemmekontor og fleksitid, ikke akkurat en oppskrift på et lykkelig og harmonisk samfunn.Vi har nå fått et konglomerat av innvandrere, offentlig ansatte, MSM, offentlige fagforeninger og storkapitalen som tjener grovt på utflagging av norske arbeidsplasser, mot en hvit middelklasse som ser godt betalte jobber erstattet av jobber i serviceyrker som krever mindre utdanning og med dårligere betingelser og lønn.

Så vi mister ikke bare det forskeren Putnam kaller den sosiale kapitalen; vi som er hvite menn må kjempe mot svært mektige interesser som ser på oss som fiender. Allerede på sin første dag som president kansellerte Joe Biden titusenvis av godt betalte jobber i oljeindustrien. Vanskelig å se det som annet enn ren hevn mot hvite velgere.

Hva er så svaret på alle problemene? Det er å få stoppet innvandringen, enkelt og greit. Det må være prioritet nummer en, to og tre! MSM vil hevde at nordmenn ikke synes innvandring er viktig, men det er det og vil alltid være det. Hvis Norge ikke skal bli en sosialistisk, balkanisert ettpartistat, som vi ser fra Sør-Amerika, og delstater i USA som California og New York (og store deler av verden), så er valget klart, innvandring fra u-land må begrenses til et minimum og stanses.

Det vil gjøre samfunnet vårt bedre, og det vil styrke de verdiene som har gjort Norge og Vesten til drømmesamfunn for resten av verden som tror på frihet og demokrati. Vi konservative liker å si at vi bygger våre liv på kunnskap, sunn fornuft og erfaringer. Nå har vi sett hva som skjedde med Trump, og da er det på tide at vi viser det i politikken også, istedet for å messe på propagandapjatt fra MSM, Black Lives Matter, Antifa og andre som vil rive opp alt det vi konservative står for.

USA har vist at med stor innvandring så kan en republikansk president være uoppnåelig innen kort tid, mens for Norge er det fremdeles håp. Avslutningsvis vil jeg si at et av mine store politiske idoler, afroamerikanske Thomas Sowell ble en gang spurt om sitt syn på innvandring fra Afrika: Han svarte: “Hvorfor skal USA ta imot store folkegrupper som samfunnet vårt ikke har bruk for??” Slik ærlighet trenger vi mer av! Hva er best for Norge?, enkelt og greit!

