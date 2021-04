annonse

Nazister og høyreekstreme, sier mainstream media.



I Tyskland har tusenvis av mennesker samlet seg i gatene lørdag for å protestere mot COVID-19-restriksjoner. Demonstrantene mener at myndighetenes smittevern er for inngripende i forhold til faren som COVID-19 utgjør.

I storbyen Stuttgart i Baden-Württemberg sør i landet har Querdenker-bevegelsen, eller tverrtenker på norsk, tiltrukket tusentalls demonstranter.

Allerede klokken 11 lørdag formiddag var politiet på plass, og oppfordret de fremmøtte til å overholde minsteavstanden til hverandre, skriver SWR Aktuell.

Ved ettermiddagstiden hadde antallet demonstranter vokst fra 700-800 til over 2.500. Arrangøren anslår at det var 6.000 til stede.

Foruten blokkering av en gate meldes det ikke om større fysiske sammenstøt mellom demonstranter og politi.

Ordensmakten omtaler situasjonen som «fredelig».

– De [som blokkerte gaten] stod delvis tildekt med sykler eller satt på Bundesstraße 14 (…) En annen motdemonstrasjon med syklister ble i mellomtiden oppløst, opplyser talsmann Stefan Keilbach i Stuttgart-politiet.

Politiet reagerer imidlertid på at demonstrantene ikke bærer munnbind.

– Her ser jeg tjue personer med maske, og det er politikonstabler, sier Keilbach videre.

– 9 av 20 grunnrettigheter er satt ut av kraft, lyder budskapet fra en demonstrant.

– Les vennligst Lov om folkets beskyttelse. Særlig paragraf 28a, og du vil bli forbauset, heter det på sidemannens plakat.

– Jeg får for lite luft under masken. Enn så lenge, står det på ryggen til en kvinne.



– Demokratie braucht Freiheit, demokratiet trenger frihet, er et av slagordene som kunne ses i folkehavet lørdag.

– Jesu kjærlighet istedenfor diktatur.

Også forrige måned ble det arrangert demonstrasjoner flere steder i Tyskland.

I Kassel 20. mars stod Querdenker-bevegelsen og gruppen «Frie Borgere Kassel» bak en demo som trakk hele 20.000 fremmøtte – langt over de 6.000 som var tillatt.

– MerKILL gir et «vaksinetilbud», og den som ikke tar imot det, får ikke friheten tilbake. Slike «tilbud» gir også mafiaen, lød en av parolene for to uker siden.

– Angela, dein 1989 ist da, Angela, ditt 1989 er her, het en annen.

Demonstrantene mener at Tysklands forbundskansler Angela Merkel gjør samfunnet om til DDR. Merkel vokste selv opp i sosialistiske DDR, eller Øst-Tyskland.

I dagens demonstrasjon i Stuttgart kunne man blant annet observere den tyske trikoloren, regnbueflagg samt anarkistiske symboler som vanligvis forbindes med venstresiden.

Querdenker-bevegelsen, også kjent som «Querdenken 711» etter Stuttgarts retningsnummer, oppstod i Stuttgart og Berlin i fjor sommer, og arrangerte en rekke demonstrasjoner i fjor høst og etter nyttår.

Mainstream media har som vanlig stemplet Querdenker-bevegelsen, i likhet med andre motstandere av COVID-19-restriksjoner og obligatorisk vaksine, som høyreekstreme og nazister, uten å fremlegge bevis.

Querdenker-bevegelsen ble tidligere i år satt under oppsyn av Verfassungsschutz i Baden-Württemberg, skriver blant andre SWR Aktuell og Deutschlandfunk.

Verfassungschutz har som oppgave å beskytte Tysklands grunnlov og demokrati.

